Литовский наблюдатель: у вас идут люди. Это не подтасуешь, не сыграешь, настолько массовое
Новости Беларуси. За тем, как проходит референдум, в Беларуси следят международные и иностранные наблюдатели. Их прибыло в нашу страну 195, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наблюдатель из Литвы: раз человек идет голосовать, знает, что это надо ему – про прозрачность тут нечего и говорить – читайте здесь.
В эти неспокойные дни они сделали свой выбор – все же поехать в соседнее государство и вопреки разночтениям в литовской прессе сформировать собственное непредвзятое мнение.
Казимерас Юрайтис, наблюдатель (Литва):
Самые прекрасные впечатления. Мы и по городу катались, не по одному участку. Если у нас бывает референдум, то один день. А у вас идут люди, и тогда само собой разумеется, возникает вопрос, чего они ходят так спокойненько, гордое такое настроение, там праздник вроде бы такой. А почему тога раньше идешь? А почему не в воскресенье? Очень интересно все. Так что это не подтасуешь, не сыграешь, настолько массовое. Это люди, глаза. Когда начинаешь искренне делиться, искренне говорить.
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