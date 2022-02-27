Литовский наблюдатель: у вас идут люди. Это не подтасуешь, не сыграешь, настолько массовое

Казимерас Юрайтис, наблюдатель (Литва):

Самые прекрасные впечатления. Мы и по городу катались, не по одному участку. Если у нас бывает референдум, то один день. А у вас идут люди, и тогда само собой разумеется, возникает вопрос, чего они ходят так спокойненько, гордое такое настроение, там праздник вроде бы такой. А почему тога раньше идешь? А почему не в воскресенье? Очень интересно все. Так что это не подтасуешь, не сыграешь, настолько массовое. Это люди, глаза. Когда начинаешь искренне делиться, искренне говорить.

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