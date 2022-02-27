Андрей Бугров: белорусы сказали, что нам нужна сильная президентская республика

Новости Беларуси. К эфиру СТВ присоединились Валерий Мицкевич и Андрей Бугров. Вместе с Илоной Волынец они обсудили изменения, которые были предложены для внесения в Конституцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. К эфиру СТВ присоединились Валерий Мицкевич и Андрей Бугров. Вместе с Илоной Волынец они обсудили изменения, которые были предложены для внесения в Конституцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Андрей Александрович, у вас же сегодня еще день рождения. Поздравляем вас!
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Спасибо большое.
Илона Волынец:
Как это: разделить день рождения со всей страной, да еще в прямом эфире?
Андрей Бугров:
Знаете, я очень рад, что у меня сегодня день рождения. И я уверен, что последующие годы я и моя семья будем отмечать не только мой день рождения – мы будем отмечать рождение нашей новой Конституции. Я уверен, что белорусы проголосуют. И они уже проголосовали. И я уверен, что большинство поддержали те изменения, которые были предложены нашим Президентом.
Илона Волынец:
Вы же были, принимали активное участие на диалоговых площадках. И вот среди обсуждаемых моментов было в том числе перераспределение полномочий власти, потому что у нас многие моменты завязаны действительно на Президенте, которые можно действительно решать на местах. Как вы относитесь к этой новации?
Андрей Бугров:
Знаете, диалоговые площадки, о которых вы сказали – это действительно отличная форма обратной связи. Я уверен, что их нельзя прекращать. Они должны работать и в дальнейшем. Да, на диалоговых площадках высказывалось много разных предложений. Но все же белорусы сказали: нам нужна сильная президентская республика. Президентская республика. И мы как раз, являясь членами Конституционной комиссии, обсуждали эти моменты. И перераспределение полномочий между премьер-министром, Президентом, делегирование полномочий определенных местным советам – это как раз таки то, о чем говорили жители нашей страны. И знаете, очень много таких грамотных было подходов, которые будут использованы не только сейчас, в Основном законе, но и в дальнейшем, при разработке законодательных актов. И мои коллеги из парламента, конечно же, это подтвердят.
Подробности смотрите в видеоматериале.