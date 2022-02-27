Андрей Бугров: белорусы сказали, что нам нужна сильная президентская республика

Новости Беларуси. К эфиру СТВ присоединились Валерий Мицкевич и Андрей Бугров. Вместе с Илоной Волынец они обсудили изменения, которые были предложены для внесения в Конституцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Андрей Александрович, у вас же сегодня еще день рождения. Поздравляем вас!

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Спасибо большое.

Илона Волынец:

Как это: разделить день рождения со всей страной, да еще в прямом эфире?

Андрей Бугров:

Знаете, я очень рад, что у меня сегодня день рождения. И я уверен, что последующие годы я и моя семья будем отмечать не только мой день рождения – мы будем отмечать рождение нашей новой Конституции. Я уверен, что белорусы проголосуют. И они уже проголосовали. И я уверен, что большинство поддержали те изменения, которые были предложены нашим Президентом.

Илона Волынец:

Вы же были, принимали активное участие на диалоговых площадках. И вот среди обсуждаемых моментов было в том числе перераспределение полномочий власти, потому что у нас многие моменты завязаны действительно на Президенте, которые можно действительно решать на местах. Как вы относитесь к этой новации?