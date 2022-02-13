Журналист из Литвы: у нас 540 тысяч человек ниже черты бедности. Белорусы этого не поймут, потому что им это немыслимо
Новости Беларуси. Референдум предлагает нам эволюционный путь развития страны. А вот к чему приводят перевороты – не понаслышке знают наши соседи. В эти дни в Беларуси находится внушительная делегация общественных деятелей из Литвы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Расскажите, пожалуйста, вот вы публицист, журналист. Откуда этот накал информационной войны между отдельными представителями литовского правительства и Беларусью?
Казимерас Юрайтис, общественный деятель (Литва):
Это заказное СМИ, это не секрет. За большие гранты. Мы работаем за пожертвования своих зрителей. Они же имеют финансирование огромное. Как образец, бывший главный редактор Delfi сейчас командует государственным телевидением. И она не стеснялась в свое время писать, что за деньги печатает статьи.
Григорий Азаренок:
Скажите, а вот литовскому народу, вам литовцам не надоели наши беглые террористы, которые на деньги спецслужб тут устраивают провокации, но живут за счет литовского народа?
Казимерас Юрайтис:
Сразу, когда появилось это явление, это нетерпимо было, что это соседние страны вмешиваются, какие-то власти пробуют. Это немыслимо просто. А что надоело. Знаете, сперва должно было приятно быть. Сначала было противно это дело. Соседи нормальные так не поступают. И вообще никакие страны не должны так поступать. Но вы, мы оказались на перекрестке больших интересов. Получилось, как получилось. Мы не можем терпеть этого.
Григорий Азаренок:
В свое время Литва и Беларусь пошли разными путями. У вас декоммунизация, у нас, наоборот, мы лучшее взяли из советского прошлого, бережно сохранили. Какой путь выгоднее оказался на ваш взгляд?
Казимерас Юрайтис:
Вчера мы были на агрокомплексе, увидели своими глазами, что у нас такого не сделаешь. Агрокомплекс, который кормит всю Литву по населению. Это в Минске два миллиона, то же самое, что в Литве. В одном городе. Так как капитальные вложения большие, окупаемость медленная, никакой частный предприниматель не мог этого сделать, а если бы и смог, то цены такие бы стали, что непокупаемо. Не надо забывать, что у нас, например, 540 тысяч человек ниже черты бедности. Белорусы этого не поймут. Потому что им это немыслимо...
Представитель Литвы на форуме в Минске: никакой независимости у нас не было, это миф. Мы – кукла в руках американцев – читайте здесь.
Григорий Азаренок:
Вас завербовало уже КГБ? Вы будете гибридную агрессию совершать? Нужно срочно 30 тысяч американских солдат для защиты от вас?
Казимерас Юрайтис:
Нас вербовать не надо. Мы сами есть государственная безопасность. Мы сами по себе, суть наша, государственная безопасность. Я твердо уверен, могу хоть в суд идти их показной какой-нибудь, потому что я знаю, за нами правда.