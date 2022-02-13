Журналист из Литвы: у нас 540 тысяч человек ниже черты бедности. Белорусы этого не поймут, потому что им это немыслимо

Новости Беларуси. Референдум предлагает нам эволюционный путь развития страны. А вот к чему приводят перевороты – не понаслышке знают наши соседи. В эти дни в Беларуси находится внушительная делегация общественных деятелей из Литвы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Расскажите, пожалуйста, вот вы публицист, журналист. Откуда этот накал информационной войны между отдельными представителями литовского правительства и Беларусью?

Казимерас Юрайтис, общественный деятель (Литва):

Это заказное СМИ, это не секрет. За большие гранты. Мы работаем за пожертвования своих зрителей. Они же имеют финансирование огромное. Как образец, бывший главный редактор Delfi сейчас командует государственным телевидением. И она не стеснялась в свое время писать, что за деньги печатает статьи. Григорий Азаренок:

Скажите, а вот литовскому народу, вам литовцам не надоели наши беглые террористы, которые на деньги спецслужб тут устраивают провокации, но живут за счет литовского народа? Казимерас Юрайтис:

Сразу, когда появилось это явление, это нетерпимо было, что это соседние страны вмешиваются, какие-то власти пробуют. Это немыслимо просто. А что надоело. Знаете, сперва должно было приятно быть. Сначала было противно это дело. Соседи нормальные так не поступают. И вообще никакие страны не должны так поступать. Но вы, мы оказались на перекрестке больших интересов. Получилось, как получилось. Мы не можем терпеть этого.