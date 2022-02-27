Не останется ли парламент без работы после придания нового статуса ВНС? Спросили у Валерия Мицкевича

Новости Беларуси. Вместе с Илоной Волынец заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич обсудил изменения, которые были предложены для внесения в Конституцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Вместе с Илоной Волынец заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич обсудил изменения, которые были предложены для внесения в Конституцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Чувствовалась торжественная, особенная обстановка сегодня на участках?
Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Белорусского республиканского союза юристов:
На участках все наблюдатели, да и мы сами, убедились, что люди шли голосовать, шли голосовать осознанно, уверенно. Было видно, что они знают, за что голосуют. И обстановка была торжественной. Витал в воздухе праздник, потому что белорусы выбирали свое будущее.
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Я бы хотел отметить, что было очень много предложений. Не все эти предложения правильные, конструктивные, можно было учесть при подготовке проекта Конституции…
Илона Волынец:
Кто-то обращался с каким-то личным, житейским вопросом?
Валерий Мицкевич:
Нет. Были предложения, которые мы реализуем на уровне законов. Потому что ведь не все в Конституции можно писать. Конституция – это Основной закон, где прописаны основные принципы. Многие очень хорошие предложения мы зафиксировали и реализуем, естественно, в процессе, опять же, дискуссий. Надо продолжать диалоговые площадки, потому что в этом формате получаешь хорошую обратную связь. И люди аргументируют, спорят, высказывают, сами иногда удивляются, что вот это подходит, а это нет. Поэтому дискуссия – это всегда хорошо.
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