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Не останется ли парламент без работы после придания нового статуса ВНС? Спросили у Валерия Мицкевича

27 февраля 2022 22:07
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Новости Беларуси. Вместе с Илоной Волынец заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич обсудил изменения, которые были предложены для внесения в Конституцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Не останется ли парламент без работы после придания нового статуса ВНС? Спросили у Валерия Мицкевича-1

Илона Волынец, СТВ:  
Чувствовалась торжественная, особенная обстановка сегодня на участках?  

Не останется ли парламент без работы после придания нового статуса ВНС? Спросили у Валерия Мицкевича-4

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Белорусского республиканского союза юристов:  
На участках все наблюдатели, да и мы сами, убедились, что люди шли голосовать, шли голосовать осознанно, уверенно. Было видно, что они знают, за что голосуют. И обстановка была торжественной. Витал в воздухе праздник, потому что белорусы выбирали свое будущее.  

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Я бы хотел отметить, что было очень много предложений. Не все эти предложения правильные, конструктивные, можно было учесть при подготовке проекта Конституции…  

Не останется ли парламент без работы после придания нового статуса ВНС? Спросили у Валерия Мицкевича-7

Илона Волынец:  
Кто-то обращался с каким-то личным, житейским вопросом?  

Валерий Мицкевич:  
Нет. Были предложения, которые мы реализуем на уровне законов. Потому что ведь не все в Конституции можно писать. Конституция – это Основной закон, где прописаны основные принципы. Многие очень хорошие предложения мы зафиксировали и реализуем, естественно, в процессе, опять же, дискуссий. Надо продолжать диалоговые площадки, потому что в этом формате получаешь хорошую обратную связь. И люди аргументируют, спорят, высказывают, сами иногда удивляются, что вот это подходит, а это нет. Поэтому дискуссия – это всегда хорошо.  

Далее смотрите в видеоматериале.  

# Референдум # общество # Илона Волынец # Валерий Мицкевич # Фотофакт

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