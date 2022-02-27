Не останется ли парламент без работы после придания нового статуса ВНС? Спросили у Валерия Мицкевича

Новости Беларуси. Вместе с Илоной Волынец заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич обсудил изменения, которые были предложены для внесения в Конституцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Белорусского республиканского союза юристов:

На участках все наблюдатели, да и мы сами, убедились, что люди шли голосовать, шли голосовать осознанно, уверенно. Было видно, что они знают, за что голосуют. И обстановка была торжественной. Витал в воздухе праздник, потому что белорусы выбирали свое будущее.

Андрей Бугров: белорусы сказали, что нам нужна сильная президентская республика. Читайте здесь.

Я бы хотел отметить, что было очень много предложений. Не все эти предложения правильные, конструктивные, можно было учесть при подготовке проекта Конституции…