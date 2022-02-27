Наблюдатель из Литвы: раз человек идёт голосовать, знает, что это надо ему – про прозрачность тут нечего и говорить

Эрика Швянченене, наблюдатель (Литва):

Своими глазами увидеть, как же у вас проходят выборы, референдум. Какие настроения у людей. И очень так мило, что люди идут. Они идут на референдум, как за самой главной. В городе люди приходят, здороваются, улыбаются, берут листочки и просто голосуют. А в деревнях – это они же знают друг друга, они живут рядом друг с другом. И у них вот эта атмосфера еще теплее. Они говорят, а ты соседу сказала? Он уже был? А не был, напомни, пускай приходит. Вот это такое, что они знают, они живут рядом, это тепло, чувствуется, что друг другу даже вот так как-то подталкивают, что ли, не забудь, это главное для нас, главное для нашего народа. От настроения избирателей зависит прозрачность. Раз человек идет голосовать с открытой душой, знает, что это выгодно, это надо ему. Так про прозрачность тут нечего даже говорить, мы же знаем, почему люди идут голосовать. Самое главное, что они идут голосовать. Какой выбор сделают – это уже у каждого ответ в сердце.