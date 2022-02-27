Наблюдатель из Литвы: раз человек идёт голосовать, знает, что это надо ему – про прозрачность тут нечего и говорить
Новости Беларуси. За тем, как проходит референдум, в Беларуси следят международные и иностранные наблюдатели. Их прибыло в нашу страну 195, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это представители СНГ, ШОС, ОДКБ. Среди наблюдателей также политики, депутаты, общественные деятели, которые выступают исключительно как самостоятельные эксперты. Они приехали в Беларусь из разных стран, в том числе из Австрии, Германии, Италии, Литвы, Сербии.
Кстати, наблюдатель из Литвы присутствовала на участке № 1, где голосовал глава государства. Во время общения Президента с журналистами она воспользовалась возможностью и также задала вопрос. А еще осуществила свою давнюю мечту – теперь она счастливый обладатель фото с Президентом. И это не Науседа, а Лукашенко.
Миссия наблюдать. Репортаж Яны Шипко.
Спасибо вам.
Держитесь, держитесь.
Однако участком № 1 наблюдатель из Литвы не ограничилась. Эрика Швянченене до 2016 года больше 10 лет была председателем участковой комиссии Пренайского округа в Литве, потому увидеть избирательный процесс другого государства изнутри было интересно, особенно в сельской местности. Вот и отправились в Червенский район.
Эрика Швянченене, наблюдатель (Литва):
Своими глазами увидеть, как же у вас проходят выборы, референдум. Какие настроения у людей. И очень так мило, что люди идут. Они идут на референдум, как за самой главной. В городе люди приходят, здороваются, улыбаются, берут листочки и просто голосуют. А в деревнях – это они же знают друг друга, они живут рядом друг с другом. И у них вот эта атмосфера еще теплее. Они говорят, а ты соседу сказала? Он уже был? А не был, напомни, пускай приходит. Вот это такое, что они знают, они живут рядом, это тепло, чувствуется, что друг другу даже вот так как-то подталкивают, что ли, не забудь, это главное для нас, главное для нашего народа. От настроения избирателей зависит прозрачность. Раз человек идет голосовать с открытой душой, знает, что это выгодно, это надо ему. Так про прозрачность тут нечего даже говорить, мы же знаем, почему люди идут голосовать. Самое главное, что они идут голосовать. Какой выбор сделают – это уже у каждого ответ в сердце.
В свободное время музей Великой Отечественной. Это место, как считают гости, общей исторической памяти хотели посетить обязательно.
Эрика Швянченене:
Мы чтим память и эту общую победу над нацизмом, которую мы все же завоевали все вместе в одном великом государстве – Советском Союзе. И это мы не хотим забыть, это забыть нельзя.
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