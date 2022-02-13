Представитель Литвы на форуме в Минске: никакой независимости у нас не было, это миф. Мы кукла в руках американцев

Кристоферис Войшка, общественный деятель (Литва):

Когда увидел сельское хозяйство здесь у вас, впечатления просто прекрасные. Думаю, вот у нас все уничтожено, а у вас все сохранено. В Литве что произошло? Уничтожили и промышленность, и сельское хозяйство, все приватизировали, своровали все. А вот у вас сохранилось это. А что это значит? Это значит, что люди могут жить здесь, на своей земле, в своей стране, жить нормально, зарабатывать и ощущать себя людьми. А у нас что? Надо уезжать на Запад, чтобы прожить, чтобы прокормить себя и своих детей. Это разве нормально? Конечно, нет. А что у нас? У нас, можно сказать, такая неоколония, квазиколония американцев. Потому что никакой независимости у нас не было, это миф просто. Мы кукла в руках американцев.

Журналист из Литвы: у нас 540 тысяч человек ниже черты бедности. Белорусы этого не поймут, потому что им это немыслимо (здесь подробности).