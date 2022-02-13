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Представитель Литвы на форуме в Минске: никакой независимости у нас не было, это миф. Мы кукла в руках американцев

13 февраля 2022 19:39
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Новости Беларуси. Референдум предлагает нам эволюционный путь развития страны. А вот к чему приводят перевороты – не понаслышке знают наши соседи. В эти дни в Беларуси находится внушительная делегация общественных деятелей из Литвы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Представитель Литвы на форуме в Минске: никакой независимости у нас не было, это миф. Мы кукла в руках американцев -1

Пропагандистское телевидение, подконтрольное Соединенным Штатам, не предоставляет им слово на родине, но зато с ними с удовольствием пообщался наш политический обозреватель Григорий Азаренок.  

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:  
Ну как вам воздух последней диктатуры Европы?  

Представитель Литвы на форуме в Минске: никакой независимости у нас не было, это миф. Мы кукла в руках американцев -4

Кристоферис Войшка, общественный деятель (Литва):  
Когда увидел сельское хозяйство здесь у вас, впечатления просто прекрасные. Думаю, вот у нас все уничтожено, а у вас все сохранено. В Литве что произошло? Уничтожили и промышленность, и сельское хозяйство, все приватизировали, своровали все. А вот у вас сохранилось это. А что это значит? Это значит, что люди могут жить здесь, на своей земле, в своей стране, жить нормально, зарабатывать и ощущать себя людьми. А у нас что? Надо уезжать на Запад, чтобы прожить, чтобы прокормить себя и своих детей. Это разве нормально? Конечно, нет. А что у нас? У нас, можно сказать, такая неоколония, квазиколония американцев. Потому что никакой независимости у нас не было, это миф просто. Мы кукла в руках американцев.  

Журналист из Литвы: у нас 540 тысяч человек ниже черты бедности. Белорусы этого не поймут, потому что им это немыслимо (здесь подробности).  

# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Кристоферис Войшка # Казимерас Юрайтис # Вайдас Жемайтис # Эрика Швянченене # Фотофакт

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