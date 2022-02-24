Наблюдатель от Литвы: эта чушь, которую несут про Беларусь, явно не соответствует правде

Новости Беларуси. Территориальные и участковые комиссии открыты к взаимодействию с международными наблюдателями. Их на сегодня аккредитовано 194, сообщили в программе Новости «24 часа». Есть представители Австрии, Германии, Сербии, Испании, Италии, стран Балтии. Кроме того, работают более 44 тысяч национальных наблюдателей. 22 западных эксперта прошли аккредитацию и получили возможность посещать любой из пяти с половиной тысяч участков. Первой в столицу приехала делегация из Литвы. И сразу с корабля на бал. Для многих из них это не только важный опыт, но и возможность лично убедиться в свободе выбора белорусов.

Казимерас Юрайтис, независимый наблюдатель (Литва):

Объективно посмотреть, отличается или нет от нашей пропаганды. От литовской пропаганды, даже язык не поворачивается нашей пропаганды. Потому что эта чушь, которую несут про Беларусь, это явно уже не соответствует правде чаще всего. Даже по этому поводу, например, как политики все катались по 50 встреч с рабочими коллективами. Не то – уговаривали там, голосуй за то или другое, но вообще участвовать в управлении своей страны. Это отличие от Литвы. Потому что у нас политики только в выборное время там проедут и исчезают потом из поля зрения. И потом вроде бы на 4 года командуют гордо парадом, принимают законы, галочки ставят. Это уже удивительно. Мне лично интересно смотреть, как будет подсчет голосов. Отличие какое от Литвы? Литва считается демократической страной, а компьютерные голоса скапливаются у шведской компании, к которой никто не может притронуться.