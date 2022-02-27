Очень важный документ. Нужна ли обновлённая Конституция молодому поколению? Мнение ректора Академии управления

Новости Беларуси. К специальному эфиру телеканала в основной день голосования на референдуме присоединились авторитетные гости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. К специальному эфиру телеканала в основной день голосования на референдуме присоединились авторитетные гости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Вячеслав Викторович, согласитесь ли вы с тем, что обновленная Конституция нам не нужна, она нужна нашим детям?
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Безусловно, Конституция – это не одномоментный какой-то документ. Это документ, который определяет развитие государства и общества на долгие годы, если не на десятилетия. И наш вариант обновленной Конституции, который вынесен на референдум, как раз таки закладывает основополагающие и наши ценности, и направление развития нашего общества и государства, сохраняя то, что мы уже имеем. И направлена наша обновленная Конституция как раз таки на ответ тем вызовам, которые, к сожалению, в геополитической ситуации существуют. Это с одной стороны. С другой стороны, она соответствует потребностям нашего народа в своем развитии. Я считаю, что Конституция, которая вынесена на референдум, определяет будущее для наших потомков, для наших детей. И это очень и очень важный документ.
Илона Волынец:
А как сохранить историческую память? Мне еще посчастливилось пообщаться с дедушкой, который был участником войны, и он мне рассказывал. Но сейчас же участников практически не осталось. Как детям рассказывать о том, кто вживую этого не видел?
Вячеслав Данилович:
Надо стараться, чтобы наша молодежь участвовала в сохранении исторической памяти, прежде всего интересуясь историей своей семьи, своего рода, своего региона, где они живут. И из этого, как из мозаики, складывается история страны нашей в целом. Кроме всего прочего, очень важно, чтобы были практические проекты по сохранению исторической памяти, в которые будет вовлекаться наша молодежь. Когда молодые люди через свои руки, через свое сердце будут пропускать эту историческую память нашего народа – значит, она будет сохраняться ими и транслироваться дальше.
Поэтому эти вещи очень важны, и мы в Академии управления при Президенте Республики Беларусь тоже планируем целый ряд таких практических акций с участием нашей студенческой молодежи, чтобы ребята сами поучаствовали в сохранении исторической памяти. Например, наше туристическое общество, которое есть у нас в Академии управления, мы специально подберем район, по которому наши молодые ребята-туристы не просто пройдут, а пройдут по историческим местам этого района, где-то наведут порядок. И такие вещи должны происходить фактически по всей стране в Год исторической памяти.
Илона Волынец:
Патриотизм должен закладываться с ранних лет, чуть ли не с детсадовского возраста. Но как у нас получается: родители говорят о том, что вся ответственность на учреждениях образования, а учреждения образования говорят: нет, все с семьи. А где эта золотая серединка?
Вячеслав Данилович:
Конечно же, основы закладываются в семье. Очень важно и ценно то, что в нашем проекте Конституции, вынесенном на референдум, как раз таки и говорится о том, что патриотизм – это обязанность наших граждан, и мы должны сообща воспитывать его у нашего молодого поколения. Все начинается с семьи, но дальше в дело вступает система образования. Как вы правильно сказали, начиная с детского садика, заканчивая высшими учебными заведениями. Здесь очень важно, чтобы в нашей системе образования образование обязательно сочеталось с воспитательной функцией. Мы должны воспитать нашу молодежь как патриотов, как граждан Республики Беларусь. И тогда, сообща, если мы будем в этом русле развиваться, объединяя потенциал научного сообщества, системы образования, семьи, средств массовой информации – то я уверен, что мы выработаем у нашего молодого поколения и иммунитет против искажения фальсификации исторического прошлого, и патриотизм, и гражданственность, которые жизненно необходимы сегодня в этом мире, в который, к сожалению, пытаются ввергнуть в систему управляемого хауса, что мы видим по всему миру в разных регионах.
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