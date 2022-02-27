Очень важный документ. Нужна ли обновлённая Конституция молодому поколению? Мнение ректора Академии управления

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Безусловно, Конституция – это не одномоментный какой-то документ. Это документ, который определяет развитие государства и общества на долгие годы, если не на десятилетия. И наш вариант обновленной Конституции, который вынесен на референдум, как раз таки закладывает основополагающие и наши ценности, и направление развития нашего общества и государства, сохраняя то, что мы уже имеем. И направлена наша обновленная Конституция как раз таки на ответ тем вызовам, которые, к сожалению, в геополитической ситуации существуют. Это с одной стороны. С другой стороны, она соответствует потребностям нашего народа в своем развитии. Я считаю, что Конституция, которая вынесена на референдум, определяет будущее для наших потомков, для наших детей. И это очень и очень важный документ.

«Надо стараться, чтобы наша молодежь участвовала в сохранении исторической памяти»

Илона Волынец:

А как сохранить историческую память? Мне еще посчастливилось пообщаться с дедушкой, который был участником войны, и он мне рассказывал. Но сейчас же участников практически не осталось. Как детям рассказывать о том, кто вживую этого не видел?

Вячеслав Данилович:

Надо стараться, чтобы наша молодежь участвовала в сохранении исторической памяти, прежде всего интересуясь историей своей семьи, своего рода, своего региона, где они живут. И из этого, как из мозаики, складывается история страны нашей в целом. Кроме всего прочего, очень важно, чтобы были практические проекты по сохранению исторической памяти, в которые будет вовлекаться наша молодежь. Когда молодые люди через свои руки, через свое сердце будут пропускать эту историческую память нашего народа – значит, она будет сохраняться ими и транслироваться дальше.

Поэтому эти вещи очень важны, и мы в Академии управления при Президенте Республики Беларусь тоже планируем целый ряд таких практических акций с участием нашей студенческой молодежи, чтобы ребята сами поучаствовали в сохранении исторической памяти. Например, наше туристическое общество, которое есть у нас в Академии управления, мы специально подберем район, по которому наши молодые ребята-туристы не просто пройдут, а пройдут по историческим местам этого района, где-то наведут порядок. И такие вещи должны происходить фактически по всей стране в Год исторической памяти.