«Лишь фиксировать и освещать события». В МВД рассказали, какие правила установили для журналистов на массовых мероприятиях

Новости Беларуси. Изменение внешности, регламент на применение силы и государственная защита. 17 мая глава государства подписал сразу два закона, направленных на обеспечение внутренней безопасности в стране. Они вносят изменения в документы, регулирующие деятельность силовых ведомств. Изменения вступят в силу через месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Отдельная тема – журналисты на массовых мероприятиях. Репортеры должны освещать их, а не координировать. Но хотя это уже обычная практика, когда некоторые люди с удостоверением «Пресса» работают на определенные ведомства чужих стран.
Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Что касается журналистов, которые присутствуют на массовом мероприятии, на них распространяется в полной мере требование по соблюдению общественного порядка наравне с иными участниками и организаторами мероприятий. Им устанавливается запрет выполнять организационные и распорядительные функции. Журналист должен лишь фиксировать и освещать события. Запрещается освещение в средствах массовой информации, в сети Интернет в режиме реального времени массовых мероприятий, которые проводятся с нарушением установленного порядка. На политические партии и иные общественные объединения возлагается ответственность за совершение их членами публичных призывов к проведению массовых мероприятий до получения соответствующего разрешения, в том числе путем изготовления и распространения листовок, плакатов, баннеров и иных материалов.
Читайте также:
Юрий Назаренко: только местные органы власти будут определять места для проведения массовых мероприятий
МВД: изменения в законе позволят государству обеспечивать защиту не только в отношении госслужащих
Сергей Рачков про закон о государственной защите: он не направлен против граждан, он должен обеспечивать безопасность людей