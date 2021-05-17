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«Лишь фиксировать и освещать события». В МВД рассказали, какие правила установили для журналистов на массовых мероприятиях

17 мая 2021 18:10
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Новости Беларуси. Изменение внешности, регламент на применение силы и государственная защита. 17 мая глава государства подписал сразу два закона, направленных на обеспечение внутренней безопасности в стране. Они вносят изменения в документы, регулирующие деятельность силовых ведомств. Изменения вступят в силу через месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Отдельная тема – журналисты на массовых мероприятиях. Репортеры должны освещать их, а не координировать. Но хотя это уже обычная практика, когда некоторые люди с удостоверением «Пресса» работают на определенные ведомства чужих стран.

«Лишь фиксировать и освещать события». В МВД рассказали, какие правила установили для журналистов на массовых мероприятиях-1

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Что касается журналистов, которые присутствуют на массовом мероприятии, на них распространяется в полной мере требование по соблюдению общественного порядка наравне с иными участниками и организаторами мероприятий. Им устанавливается запрет выполнять организационные и распорядительные функции. Журналист должен лишь фиксировать и освещать события. Запрещается освещение в средствах массовой информации, в сети Интернет в режиме реального времени массовых мероприятий, которые проводятся с нарушением установленного порядка. На политические партии и иные общественные объединения возлагается ответственность за совершение их членами публичных призывов к проведению массовых мероприятий до получения соответствующего разрешения, в том числе путем изготовления и распространения листовок, плакатов, баннеров и иных материалов.

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# Закон # общество # Юрий Назаренко # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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