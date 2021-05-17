«Лишь фиксировать и освещать события». В МВД рассказали, какие правила установили для журналистов на массовых мероприятиях

Новости Беларуси. Изменение внешности, регламент на применение силы и государственная защита. 17 мая глава государства подписал сразу два закона, направленных на обеспечение внутренней безопасности в стране. Они вносят изменения в документы, регулирующие деятельность силовых ведомств. Изменения вступят в силу через месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Отдельная тема – журналисты на массовых мероприятиях. Репортеры должны освещать их, а не координировать. Но хотя это уже обычная практика, когда некоторые люди с удостоверением «Пресса» работают на определенные ведомства чужих стран.