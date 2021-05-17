МВД: изменения в законе позволят государству обеспечивать защиту не только в отношении госслужащих

Новости Беларуси. Президент подписал закон по вопросам обеспечения национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он вносит изменения в документы, регулирующие деятельность органов внутренних дел и ряда иных правоохранительных и военизированных организаций.

Новым законом уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Ее теперь органы внутренних дел могут применять при пресечении массовых беспорядков. Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официальной публикации. Также в середине июня начнут действовать и статьи закона о государственной защите. Его 17 мая подписал Президент. Госслужащие, судьи, работники СМИ, члены избирательных комиссий, а также их близкие – в случае, если им угрожает опасность в связи со служебной деятельностью, могут рассчитывать на защиту государства.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:

С момента принятия закона в 1999 году в современном мире угрозы существенно трансформировались. В прошлом году оскорбления и угрозы жизни, здоровью, имуществу поступали не только судьям, представителям правоохранительных органов, контролирующих органов, но и работникам иных государственных структур, членам избирательных комиссий, журналистам, спортсменам, учителям, представителям общественных организаций в связи с четким и ясным выражением своей гражданской позиции, поддерживающей проводимый государством курс.

Вносимые изменения позволят государству применять меры безопасности, обеспечивать правовую и социальную защиту, включая материальную компенсацию не только в отношении государственных служащих, но и любого гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина и лица без гражданства при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье или их имущество.