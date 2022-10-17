«Либо их вздёрнут, либо на суд отправят». Аналитик рассказал, что ждёт европейских политиков
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Очень важным является заявление Александра Лукашенко на полях саммита в Астане, что Беларусь не может игнорировать сложившуюся ситуацию, настало время объединить усилия. Найдет ли отклик Александр Григорьевич со стороны представителей Евразии?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Мы должны еще раз вспомнить, что идея ОДКБ исходит от понимания, что если мы будем раздельно, то нас поодиночке развалят очень сильно. Сначала экономически, затем через различные информационно-психологические операции, в последующем уже наши территории могут отойти под влияние коллективного Запада. Поэтому каждая из стран Евразии, каждая из стран ОДКБ прекрасно понимает, что есть два пути развития: либо мы развиваемся самостоятельно, сохраняя суверенитет своего государства, либо мы становимся вассальными государствами коллективного Запада. Сейчас на наших глазах развивается совершенно новый ход истории. Кто победит, зависит, конечно же, от нас, от тех, кто принимает решения, от наших граждан.
Надежда Сасс:
Очень интересно наблюдать, как из уст европейских бюрократов находится возможность услышать слова истины.
Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза:
Меня не устраивают рассуждения и доводы, которые многие, в том числе мои друзья, оправдывают агрессию России тем, что в НАТО не выполнили обещания. Возможно, такое и было. Возможно, был обман. Но это уже история. Не стоит об этом вспоминать.
Надежда Сасс:
Какая выгодная позиция: возможно, но это было настолько давно, что не будем об этом вспоминать. Хотя мы об этом вспоминать будем и акцентировать на этом внимание, потому что НАТО действительно не выполнила свое обещание.
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук:
Классическая западная позиция. Возможно, я сжег дом престарелых и отравил колодец у детского сада, но это было давно, давайте не будем об этом вспоминать. Я думаю, что он говорил абсолютно искренне. Более того, он говорил, будучи уверенным в том, что он в этом прав. И сейчас современная Европа характеризуется двумя основными признаками. Во-первых, такая позиция является общей. И второе. В отличие от 1950-1980-х годов, альтернативных позиций не существует. Альтернативная позиция – это политическая и частично экономическая смерть для любого политика ЕС. Я бы сказал, что всей Европы.
Надежда Сасс:
Важно указывать на причинно-следственную связь. Иначе мы будем в совершенно другой реальности жить.
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
К сожалению, господину Боррелю не повезло. В то время, когда применялось слово «возможно», я служил, я прекрасно помню все договоренности, которые тогда были. Нерасширение НАТО на восток, невключение новых стран, неразмещение баз и так далее. Прошло 20 лет – все договоренности забыты, и мы обратно выходим к новой гонке вооружений.
Надежда Сасс:
Сколько будет еще расширяться эта пропасть, которая существует между настроениями в европейском обществе и заявлениями европейских политиков? Рано или поздно терпение закончится, и, возможно, Европа столкнется с протестной волной, возможно, даже революциями.
Алексей Авдонин:
Чтобы понять Европу, надо почитать их классиков, которые были после Первой мировой войны и до Второй мировой войны. Там все полностью изложено, там как раз говорится, что сформировался пул политиков, которые проходили обучение в США, и они говорят теми словами, которые разработаны в «фабриках мыслей» США. Но эти политики абсолютно не отражают интересы европейских граждан, а самое главное – европейского капитала. И именно на стыке этого сопротивления может произойти перелом. Либо начнутся массовые протесты в самой Европе, но протесты эти будут финансироваться не американками, а местным капиталом. Они будут заинтересованы в том, чтобы убрать Брюссель, Баррозу и еврофашистов. И это все отражено в старой классике. Читайте – там все изложено. Поэтому можно пожалеть этих бедных европейских политиков, потому что либо их вздернут, либо на суд отправят.
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