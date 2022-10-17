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В центральном регионе убирают кукурузу – 75% территории уже освоили

17 октября 2022 14:39
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Новости Беларуси. В центральном регионе идет уборка кукурузы, в том числе на силос, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего необходимо пройти 200 тысяч гектаров. 75 % освоено. В лидерах аграрии Березинского, Стародорожского, Несвижского районов.  

Материал Марии Царикевич.  

В центральном регионе убирают кукурузу – 75% территории уже освоили-1

Правильно обработать почву, грамотно подобрать семена, вести постоянный мониторинг и уход. И кто хочет и умеет работать, обязательно получит результат. Ранее эти земли были закреплены за четырьмя хозяйствами. Теперь же это все «Нестановичи-Агро». Свыше 4 000 гектаров угодий.

В центральном регионе убирают кукурузу – 75% территории уже освоили-4

Мария Царикевич, корреспондент:  
Сезон сева озимых культур завершился. Но аграриям работы хватает, например, сейчас идет уборка золотого зерна, той самой кукурузы. Аграриям этого хозяйства предстоит убрать 250 гектаров. А значит, будет отличная кормовая база.  

В центральном регионе убирают кукурузу – 75% территории уже освоили-7

Подробности в видеоматериале.  

# Уборочная кампания # общество # Мария Царикевич # Леонид Ковалев # Михаил Игнатенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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