В центральном регионе убирают кукурузу – 75% территории уже освоили

Новости Беларуси. В центральном регионе идет уборка кукурузы, в том числе на силос, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего необходимо пройти 200 тысяч гектаров. 75 % освоено. В лидерах аграрии Березинского, Стародорожского, Несвижского районов. Материал Марии Царикевич.

Правильно обработать почву, грамотно подобрать семена, вести постоянный мониторинг и уход. И кто хочет и умеет работать, обязательно получит результат. Ранее эти земли были закреплены за четырьмя хозяйствами. Теперь же это все «Нестановичи-Агро». Свыше 4 000 гектаров угодий.

Мария Царикевич, корреспондент:

Сезон сева озимых культур завершился. Но аграриям работы хватает, например, сейчас идет уборка золотого зерна, той самой кукурузы. Аграриям этого хозяйства предстоит убрать 250 гектаров. А значит, будет отличная кормовая база.