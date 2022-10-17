К чему может привести неправильное использование электроприборов? Ответили в МЧС

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Электроприборы – незаменимые помощники в каждом доме, но они не всегда безопасны и могут представлять серьезную угрозу. Чтобы не попасть в беду, нужно знать и соблюдать правила использования, о которых расскажем сегодня. Оставленные без присмотра электроприборы могут привести как к короткому замыканию с выходом прибора из строя, так и к гораздо более серьезным происшествиям, которые провоцируют большие пожары и гибель людей.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Происшествий, которые связаны с электроприборами и нарушением правил эксплуатации электрооборудования, наиболее частой причиной являются оставленные без присмотра электроприборы. Это же касается и оставление в ночное время этих электроприборов. И в свою очередь часто это происходит со стиральными машинами, микроволновыми печами, робот-пылесосами, электросамакатами. Наиболее частая проблема связана с батареей, которая, в свою очередь, может загореться, взорваться.

Артур Смушко, инспектор Минского МРО по надзору за электроустановками районной энергогазоинспекции № 2:

Многие люди не могут расстаться с электронной книгой, телефоном или компьютером даже в ванной комнате. Но стоит проявлять осторожность, эти электроприборы могут стать причиной смерти от удара током в ванной. Пользоваться электроприборами в ванной комнате надо крайне осторожно. Опасными могут стать любые электроприборы для ухода за собой. Например, электрические бритвы, либо зубные щетки. Да, эти устройства изначально предназначены для использований в ванной комнате, однако не следует забывать, что заряжать их следует в другом месте, подальше от воды.

Если у прибора было механическое повреждение, туда может попасть влага, что способствует возникновению чрезвычайной ситуации. Особенно осторожно стоит использовать фен в ванной комнате, так как он может выскользнуть из рук и упасть в воду, что небезопасно. Ольга Мельченко:

Зарядные устройства не следует оставлять без присмотра по той простой причине, что в большинстве из них нет устройств защиты, они ими не оборудованы и индукционная катушка, которая находится внутри устройства, начинает нагреваться и наполняться зарядом энергии. Собственно, начинает работать сама на себя. Оставленные без присмотра зарядные устройства могут привести к пожару. Это может произойти из-за нагрева или же короткого замыкания.