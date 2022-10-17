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Вручили грамоты мамам и показали детские рисунки. Как проходит неделя родительской любви в Логойске?

17 октября 2022 14:39
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Новости Беларуси. В центральном регионе по 21 октября проходит неделя родительской любви. Напомним, началась она с празднования Дня матери и завершится нововведенным Днем отца 21 октября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Вручили грамоты мамам и показали детские рисунки. Как проходит неделя родительской любви в Логойске?-1

В Логойском районе череда событий стартовала с поздравления многодетных мам, передовиков производств и ветеранов труда. Около 40 выдающихся жительниц Логойского района наградили грамотами и благодарностями. Это представительницы разных профессий, но в первую очередь они мамы. Состоялся торжественный концерт. Для гостей подготовили выставку фоторабот, где запечатлены женщины района. А также были представлены детские рисунки. На них юные художники изобразили своих мам.  

Вручили грамоты мамам и показали детские рисунки. Как проходит неделя родительской любви в Логойске?-4

Анжела Раемская, заместитель председателя Логойского райисполкома:  
В нашей стране, как ни в какой другой стране, помогают нашим семьям, нашим матерям укреплять институт семьи, развивать наших деток. Помогать воспитанию подрастающего поколения.  

Вручили грамоты мамам и показали детские рисунки. Как проходит неделя родительской любви в Логойске?-7

Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
На это направлена законодательная база. Ежегодно вносятся определенные изменения по вопросам материнского капитала, в частности, что касается многодетных матерей, семейного капитала, пенсионного обеспечения. И по вопросам выплаты пособия по уходу за детьми в возрасте до трех лет. Немного государств в мире, которые несут такую огромнейшую нагрузку.  

Вручили грамоты мамам и показали детские рисунки. Как проходит неделя родительской любви в Логойске?-10

В Логойском районе почти 700 многодетных семей. Более 70 женщин награждены орденом Матери.  

# Праздничные даты # общество # Анжела Раемская # Петр Вабищевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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