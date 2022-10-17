Вручили грамоты мамам и показали детские рисунки. Как проходит неделя родительской любви в Логойске?

Новости Беларуси. В центральном регионе по 21 октября проходит неделя родительской любви. Напомним, началась она с празднования Дня матери и завершится нововведенным Днем отца 21 октября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойском районе череда событий стартовала с поздравления многодетных мам, передовиков производств и ветеранов труда. Около 40 выдающихся жительниц Логойского района наградили грамотами и благодарностями. Это представительницы разных профессий, но в первую очередь они мамы. Состоялся торжественный концерт. Для гостей подготовили выставку фоторабот, где запечатлены женщины района. А также были представлены детские рисунки. На них юные художники изобразили своих мам.

Анжела Раемская, заместитель председателя Логойского райисполкома:

В нашей стране, как ни в какой другой стране, помогают нашим семьям, нашим матерям укреплять институт семьи, развивать наших деток. Помогать воспитанию подрастающего поколения.

Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На это направлена законодательная база. Ежегодно вносятся определенные изменения по вопросам материнского капитала, в частности, что касается многодетных матерей, семейного капитала, пенсионного обеспечения. И по вопросам выплаты пособия по уходу за детьми в возрасте до трех лет. Немного государств в мире, которые несут такую огромнейшую нагрузку.