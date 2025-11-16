Карамаев: рост африканского населения может привести к новым конфликтам

Сегодня играем по-крупному, рассуждаем о целом континенте, где больше не хотят оглядываться на прошлое, а готовы только уверенно идти в будущее – Африка. С кем этой огромной части света сегодня по пути и где здесь наше место под солнцем?

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:

С Африкой теперь только на «вы» и шепотом?

Сергей Карамаев, научный сотрудник Группы региональных политических проблем стран Востока и Юга Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН:

С Африкой, наверное, абсолютно нормальным деловым тоном, как и со всеми. Африканцы на самом деле это ценят. Как человек, работавший в Африке, могу сказать, что африканцы не любят, когда противная сторона начинает проявлять или демонстрировать некий комплекс вины. Или, наоборот, пытается говорить свысока. Не помню, кто из африканских лидеров сказал, но сказал он примерно следующее: каждый раз, когда к нам приезжают китайцы, мы получаем больницу. Каждый раз, когда к нам приезжают американцы, мы получаем лекцию о том, как надо строить, устраивать.

Игорь Позняк:

Мы помним поездку Макрона несколько лет назад.

Сергей Карамаев:

В меньшей степени, наверное, Байден. Что касается Трампа, там совершенно своя тема. А по поводу точки невозврата и демографии. Точки невозврата, конечно, пройдены, поскольку к концу XX века все страны стали независимые, но демография – коллега совершенно правильно заметил, что Африка очень быстрорастущий континент – там есть и обратные стороны.

Одна из самых быстрорастущих в плане населения стран – это Уганда. Людей рождается много, и постепенно, причем это «постепенно» уже в обозримом будущем, перед Угандой станет вопрос: а экономика выдержит ли такое количество людей? И скорее всего, может не выдержать. А это как квашня: поднимается тесто – надо будет выплескиваться наружу, что может привести к новым конфликтам.