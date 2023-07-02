Легендарный Павличенко. Благодаря ему белорусы не знают, что такое цветные революции

Новая рубрика Григория Азаренка «МЫ» в программе «Неделя» на СТВ. О тех, кто строит, созидает и защищает Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это! Подробности. Григорий Азаренок, корреспондент:

Дмитрий Валерьевич, если пойдем с истоков. 1994-й год, выбирают Президента, в стране полный бардак, развал, хаос, силовые структуры непонятно, кому вообще служат: то ли «общакам» бандитским, то ли коррумпированному Верховному Совету. И вот выбирают молодого Президента. Почему вы пошли за ним?

Дмитрий Павличенко, председатель совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:

Во-первых, надоел, правильно вы говорите, этот бардак, надоел вот этот национализм, ведь у нас, по сути дела, управлял страной парламент, избранный из бизнесменов и националистов. Они разворовывали и распродавали наше государство. Я, естественно, пошел в силой блок, чтобы и своим в том числе участием помочь становлению Президента Республики Беларусь и твердой жесткой власти. Григорий Азаренок:

Говорят, что первую часть, которую он посетил, была часть 3214, правильно? Дмитрий Павличенко:

Да, первую часть, которую посетил наш Президент – это была войсковая часть 3214. Для нас это была большая честь и большая гордость. После этого на базе отдельного батальона специального назначения, коим мы тогда назывались, была создана бригада специального назначения, знаменитая, легендарная «тридцатьдвойка», 3214. Не было ничего. Как создавался белорусский спецназ в 90-е – время рэкета, вымогательства и убийств? Григорий Азаренок:

Ваша инициатива, чтобы когда солдатам объявляют благодарность звучало не привычное «Служу Республике Беларусь» – а «Служу Президенту и Отечеству». Вот что за инициатива? Дмитрий Павличенко:

Это в поддержку нашего Президента. Я застал годы так называемого двоевластия до 1996 года, до знаменитого референдума. Даже делились с офицером: некоторые, кто поддерживал парламент, носили эмблему коня – Погоню, а те, кто поддерживал Президента, носили советскую эмблему со звездочкой. И конечно, чтобы подчеркнуть, что мы служим именно новой власти, которая приведет нас к победе. Вот мы ввели такое вот приветствие, а ответ на приветствие: «Служим Президенту и Отечеству».

Юрий Сиваков, почетный командующий внутренними войсками:

Дмитрий Валерьевич – достойный офицер, комбат-батяня, в хорошем смысле слова, ну и как в свое время Лермонтов писал: «Слуга царю, отец солдатам». Дмитрий Павличенко:

Получали маленькую зарплату, не было ни надежды, ни видов, ни соцпакетов, каких-то там возможностей получить жилье, у нас не было выходных. У нас было по четыре-пять выездов, вот со всеми вспоминаем, на рэкет, на вымогательство, на разбой, на убийство, на освобождение заложников. Благодаря вот этим людям, мы тогда выстояли и победили преступность на территории Беларуси. Это была нелегкая война, были потери и раненые и, к сожалению, погибшие, память которых мы чтим и семьи которых поддерживаем. Мы заплатили дорогую цену, и поэтому, когда кто-то пытается раскачивать обстановку, как это было в 2020-м, у нас прежде всего это вызывает непонимание и ненависть. И будем таких людей, как сказал наш командующий, везде найдем и везде разберемся.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

Дмитрия Валерьевича я знаю в этой жизни дольше всех, мы – суворовцы одной роты, одного взвода 3-й взвод 6-я рота Минского суворовского военного училища. Он на два года заканчивал раньше Суворовское училище. Мы вместе с ним были и в антитеррористическом подразделении Службы безопасности Президента. Потом Дмитрий Валерьевич был командиром СОБР и возглавлял воинскую часть 3214. Я в это время руководил антитеррористическим подразделением СБП. И он мне очень сильно помог. Нужно было подразделению становиться на ноги. Нужно было во что бы то ни стало, у меня уже определенный на тот момент опыт был, организовать боевую работу. Потому что мало заниматься в спортивных залах, ездить в тир, мало проводить учения – нужна боевая работа. Боевая работа все расставляет на свои места. Это и адреналин, и опасность. Ты понимаешь, где не доработал, где тебе чего не хватает. И уже, в принципе, когда пошла боевая работа, каждый начинает понимать: это человек №1, это – №2, №3. И все выстраивается и становится на свои места. Вот Дмитрий Валерьевич мне в этой ситуации помогал, что антитеррористическое подразделение на базе СОБР участвовало в задержании вооруженных преступников, наркодельцов, наркокурьеров. «Он упредил все эти цветные революции на 20 лет вперед» Мы приезжали на базу в СОБР, наши группы дежурили и выезжали с ними на задания. Мы с Дмитрием Валерьевичем практически всегда вместе. Потом я был командиром спецподразделения «Алмаз», он был командиром бригады. Тогда была целая волна нападения на коттеджи, и мы таким же образом, как в августе 1944 года, вместе с операми уголовного розыска искали, где эти бандиты могут появиться, чтобы их живьем на коттедже задержать. И мы вместе работали. Это героический человек, все прошел. И боятся его, потому что своими действиями он упредил все эти цветные революции на 20 лет вперед. Поэтому большое спасибо ему за это. И бойцы, когда видят Дмитрия Валерьевича, зная и силу и мощь его характера, вдохновляет его присутствие. Поэтому очень хорошо, что он в этих рядах.

Григорий Азаренок:

В этот период он, его ребята пришли сами. Николай Карпенков:

Никогда не свернет, всегда все доведет до конца. Поэтому пусть меньше бандиты в его адрес высказываются, все доведет до конца, всех найдет. Григорий Азаренок:

Вас заказывал авторитет, известная история. Расскажите. Дмитрий Павличенко:

Наши действия вызывали противодействие со стороны преступных элементов. Да, угрожали. У меня сын – моя семья выросла на территории бригады – поэтому он выбрал путь идти по моим стопам. Хотя я ему не очень советовал. Хотелось бы спокойной старости, а сейчас вздрагиваешь каждый раз, когда заступает на дежурство в СОБР. Было нелегкое время, преследовали, угрожали. Но опять-таки, грош цена этим всем угрозам и преследованиям. Опыт, который мы заработали в 90-х – начале 2000-х, бесценен. Кроме того, все, кто здесь, это люди, которые прошли воспитание и получили образование в Советском Союзе. Когда нас больше учили патриотизму, больше учили любить Родину. И в то время каждый был готов отдать за нее жизнь.

Олег Борозинец, заместитель председателя совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:

Командир с большой буквы. Комбат, батяня-комбат, как в той песне поется. Он обладает большим авторитетом у людей как командир, как человек. Может повести за собой словом и делом.

Дмитрий Павличенко:

Банды Тихановской, эти экстремисты, наемники, уголовная среда, к сожалению, молодежь, некоторая часть, опоенная и окуренная, начала громит наш город. И опять ОМОН и спецназ встал на защиту. Трое суток мы стояли: ветераны вместе со спецназом и ОМОНом, и разгромили их на голову. Не дадим же дальше продвижению этих экстремистских идей, экстремистских целей! За Батьку, за Беларусь. Григорий Азаренок:

Вы сами лично пошли потом в толпу. Дмитрий Павличенко:

Естественно, одно дело говорить с трибуны, а другое, когда личным примером. Мы с ветеранами пошли, выполняли вместе с ОМОНом, вместе с СОБРом, вместе с бригадой специального назначения те задачи, которые требовала обстановка. Григорий Азаренок:

И Пушкинская, и баррикады, и Дворец Независимости, и Немига – везде поддерживали бойцов? Дмитрий Павличенко:

Везде. Во-первых, это морально-психологическая поддержка бойцов. Во-вторых, это все-таки хоть небольшая, но какая-то численность в поддержку наших, действующих. Хотя хватало у нас сил и средств, но мало, как говорится, не бывает.

Григорий Азаренок:

Скажи Павличенко – и у врагов народа начинается несварение желудка. Почему они вас так не любят? Дмитрий Павличенко:

Потому что я всегда жестко и принципиально стоял на позиции защиты нашей государственности, защиты президентской власти, защиты прав и свобод нашего народа. Любой ценой выполнить задачу по защите правопорядка, по защите наших граждан. Григорий Азаренок:

А что вы думаете о тех, кто носил погоны, но был лишен Президентом воинского звания после их поступков? Азаровы, талерчики и так далее... Дмитрий Павличенко:

Начинаем с Валеры Сахащика. Сахащик, ты не Сахащик, ты сохатый лось. Я с тобой дружил, мы с тобой подымали, я свою бригаду, ты – свою. Что ж ты продался за пять копеек, за пять злотых. И все остальные – это предатели. Вас Родина-мать учила бесплатно, одевала, обувала, платила вам зарплату, давали квартиры. Что ж вам, мало? И вы отплатили таким предательством. Григорий Азаренок:

А есть, кто взял на август отпуск, есть те, кто взял на август больничный. Дмитрий Павличенко:

К сожалению. Есть противник, есть достойный противник, который имеет место для уважения. «Это еще хуже предательства». О тех, кто пытался усидеть на двух стульях в 2020-м Григорий Азаренок:

Враг нас не предаст, как говорится. Дмитрий Павличенко:

Есть свои боевые друзья, а есть это промежуточное звено, которое ни вашим, ни нашим. И это еще хуже предательства. Те, кто отсиделись, те, кто ждали, кто все-таки в этой ситуации выживет. К сожалению, таких тоже был не один десяток. Надо их находить, выкорчевывать и ставить на место.