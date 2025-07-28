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Дети из Лаоса, Мьянмы и Палестины отдыхают в белорусском «Зубрёнке» – вот их впечатления

28 июля 2025 18:18
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Эмоции на всю жизнь. В знаменитом белорусском «Зубренке» проходят оздоровление школьники из Лаоса, Мьянмы и Палестины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята на две недели окунутся в незабываемое приключение: для них подготовили яркую и насыщенную программу.

Этой традиции уже почти 10 лет. С 2017-го по поручению Президента ежегодно в Беларусь приглашают сотни ребят из разных стран. И это не только возможность бесплатно для них пройти медицинское обследование и оздоровление. Это еще и уникальный шанс познакомиться с нашей страной и найти новых друзей.

Познакомилась с юными гостями этого сезона Влада Родовская.

Дети из Лаоса, Мьянмы и Палестины отдыхают в белорусском «Зубрёнке» – вот их впечатления-2

Эти ребята в Беларуси меньше недели, но уже знают на вкус драники и даже успели выучить несколько слов на белорусском. Искореняя радость и неподдельные эмоции – белорусские каникулы им запомнятся надолго.

Дети из Лаоса, Мьянмы и Палестины отдыхают в белорусском «Зубрёнке» – вот их впечатления-4

Старинный белорусский танец выучили ребята из Лаоса. У отдыхающих сегодня экскурс в историю. Попробовали себя в давних домашних делах и даже научились обрабатывать сено. В копилке воспоминаний уже много ярких моментов.

Дети из Лаоса, Мьянмы и Палестины отдыхают в белорусском «Зубрёнке» – вот их впечатления-6

Латтанавади Чалефон, жительница Лаоса:
Для меня эта поездка – такой интересный опыт. Рада оказаться тут. Я уже смогла найти несколько друзей из Беларуси. Я обязательно расскажу у себя в стране про вашу культуру, традиции. Потому что у нас все кардинально отличается и очень интересно было узнать столько всего нового.

Дети из Лаоса, Мьянмы и Палестины отдыхают в белорусском «Зубрёнке» – вот их впечатления-8

Пхукхам Чантачит, житель Лаоса:
Мне очень нравится «Зубренок». У нас таких детских лагерей нет. Очень дружелюбные люди, к нам подходят белорусские дети и общаются с нами так, как будто мы друзья уже много лет. Мне здесь очень нравится.

Дети из Лаоса, Мьянмы и Палестины отдыхают в белорусском «Зубрёнке» – вот их впечатления-10

С утра зарядка, потом активности: от спортивных игр до творческих конкурсов, каждый вечер концерты и дискотеки. Ребята должны получить максимум позитива.

Дети из Лаоса, Мьянмы и Палестины отдыхают в белорусском «Зубрёнке» – вот их впечатления-12

Влада Родовская, корреспондент:
Главный акцент – на оздоровлении. Хвойные ванны, массажи и терапия в соляных комнатах. Каждый день ребята ходят на медицинские процедуры, которые улучшают их самочувствие, укрепляют иммунитет.

Дети из Лаоса, Мьянмы и Палестины отдыхают в белорусском «Зубрёнке» – вот их впечатления-14

Многим из ребят крайне необходима такая терапия. Прежде всего для улучшения морального состояния. По лучезарной улыбке Йедена Ли из Мьянмы не скажешь, что девочке в один момент пришлось пережить одно из самых разрушительных стихийных бедствий. Последствия землетрясения в Мьянме потрясли весь мир. Девочка потеряла отца. Знакомство с новой для нее страной – возможность немного отвлечься от личных переживаний.

Йедена Ли, жительница Мьянмы:
Мне так нравится в Беларуси. Люди очень дружелюбные и тепло ко мне относятся. Такая чистая и красивая страна. Я когда вырасту, обязательно приеду сюда снова.

Дети из Лаоса, Мьянмы и Палестины отдыхают в белорусском «Зубрёнке» – вот их впечатления-16

Мье Мье То, руководитель Мьянманской делегации:
К поездке мы готовились очень долго. Репетировали танцы и готовили национальные костюмы. И очень рады за такую возможность представить нашу культуру в вашей стране. Детям здесь очень нравится – и это главное.

Дети из Лаоса, Мьянмы и Палестины отдыхают в белорусском «Зубрёнке» – вот их впечатления-18

Для Раи Юзуф из Палестины Беларусь в памяти останется как спокойная и красивая страна. Ей однозначно есть с чем сравнить: почти 80 лет на территории ее страны практически не прекращаются боевые действия. Видела ли она детство? В каких обстоятельствах взрослеет девочка и еще тысячи таких же детей?

Дети из Лаоса, Мьянмы и Палестины отдыхают в белорусском «Зубрёнке» – вот их впечатления-20

Рая Юзуф, жительница Палестины:
В Палестине дети очень давно подвергаются пыткам и даже убийствам. Это черная полоса нашей страны, которая является частью истории. Поэтому приглашение поехать в Беларусь я приняла с большим удовольствием. И по приезде не разочаровалась нисколько. Мне очень нравится в вашей стране.

Дети из Лаоса, Мьянмы и Палестины отдыхают в белорусском «Зубрёнке» – вот их впечатления-22

На оздоровление детей из зарубежных государств наша страна принимает уже много лет по инициативе главы государства. В этом году наша страна примет самый широкий состав – 314 ребят из 10 стран.

Дети из Лаоса, Мьянмы и Палестины отдыхают в белорусском «Зубрёнке» – вот их впечатления-24

Татьяна Осмоловская, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
Наши ребята с огромным удовольствием ждали зарубежных наших юных гостей, уже и общаются, и такой действительно диалог выстроен. Наши гости знакомятся с белорусской кухней. Конечно, разрабатывая меню, мы учитывали национальные особенности наших гостей, какие традиции по кулинарии сложились в их странах. Надеюсь все нравится, но отзываются очень хорошо.

У этих школьников из Лаоса, Палестины и Мьянмы впереди еще целая неделя отдыха в «Зубренке» и полного погружения в беззаботное детство.

# Международное сотрудничество # Дети # Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»

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