Дети из Лаоса, Мьянмы и Палестины отдыхают в белорусском «Зубрёнке» – вот их впечатления

Эмоции на всю жизнь. В знаменитом белорусском «Зубренке» проходят оздоровление школьники из Лаоса, Мьянмы и Палестины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята на две недели окунутся в незабываемое приключение: для них подготовили яркую и насыщенную программу. Этой традиции уже почти 10 лет. С 2017-го по поручению Президента ежегодно в Беларусь приглашают сотни ребят из разных стран. И это не только возможность бесплатно для них пройти медицинское обследование и оздоровление. Это еще и уникальный шанс познакомиться с нашей страной и найти новых друзей. Познакомилась с юными гостями этого сезона Влада Родовская.

Эти ребята в Беларуси меньше недели, но уже знают на вкус драники и даже успели выучить несколько слов на белорусском. Искореняя радость и неподдельные эмоции – белорусские каникулы им запомнятся надолго.

Старинный белорусский танец выучили ребята из Лаоса. У отдыхающих сегодня экскурс в историю. Попробовали себя в давних домашних делах и даже научились обрабатывать сено. В копилке воспоминаний уже много ярких моментов.

Латтанавади Чалефон, жительница Лаоса:

Для меня эта поездка – такой интересный опыт. Рада оказаться тут. Я уже смогла найти несколько друзей из Беларуси. Я обязательно расскажу у себя в стране про вашу культуру, традиции. Потому что у нас все кардинально отличается и очень интересно было узнать столько всего нового.

Пхукхам Чантачит, житель Лаоса:

Мне очень нравится «Зубренок». У нас таких детских лагерей нет. Очень дружелюбные люди, к нам подходят белорусские дети и общаются с нами так, как будто мы друзья уже много лет. Мне здесь очень нравится.

С утра зарядка, потом активности: от спортивных игр до творческих конкурсов, каждый вечер концерты и дискотеки. Ребята должны получить максимум позитива.

Влада Родовская, корреспондент:

Главный акцент – на оздоровлении. Хвойные ванны, массажи и терапия в соляных комнатах. Каждый день ребята ходят на медицинские процедуры, которые улучшают их самочувствие, укрепляют иммунитет.

Многим из ребят крайне необходима такая терапия. Прежде всего для улучшения морального состояния. По лучезарной улыбке Йедена Ли из Мьянмы не скажешь, что девочке в один момент пришлось пережить одно из самых разрушительных стихийных бедствий. Последствия землетрясения в Мьянме потрясли весь мир. Девочка потеряла отца. Знакомство с новой для нее страной – возможность немного отвлечься от личных переживаний. Йедена Ли, жительница Мьянмы:

Мне так нравится в Беларуси. Люди очень дружелюбные и тепло ко мне относятся. Такая чистая и красивая страна. Я когда вырасту, обязательно приеду сюда снова.

Мье Мье То, руководитель Мьянманской делегации:

К поездке мы готовились очень долго. Репетировали танцы и готовили национальные костюмы. И очень рады за такую возможность представить нашу культуру в вашей стране. Детям здесь очень нравится – и это главное.

Для Раи Юзуф из Палестины Беларусь в памяти останется как спокойная и красивая страна. Ей однозначно есть с чем сравнить: почти 80 лет на территории ее страны практически не прекращаются боевые действия. Видела ли она детство? В каких обстоятельствах взрослеет девочка и еще тысячи таких же детей?

Рая Юзуф, жительница Палестины:

В Палестине дети очень давно подвергаются пыткам и даже убийствам. Это черная полоса нашей страны, которая является частью истории. Поэтому приглашение поехать в Беларусь я приняла с большим удовольствием. И по приезде не разочаровалась нисколько. Мне очень нравится в вашей стране.

На оздоровление детей из зарубежных государств наша страна принимает уже много лет по инициативе главы государства. В этом году наша страна примет самый широкий состав – 314 ребят из 10 стран.