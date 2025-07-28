Вступительная кампания – 2025! Приём документов в колледжи Минска продлится по 12 августа

Вступительная кампания в самом разгаре. Столичные колледжи продолжают принимать документы от абитуриентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За последние три года план набора на специальности профессионально-технического и среднего специального образования увеличился практически на тысячу мест. В некоторых учреждениях образования складываются рекордно высокие проходные баллы: документы приносят олимпиадники и медалисты.

Выбор в пользу рабочей специальности. Документы в колледжи несут круглые отличники. Аттестаты практически идеальные: максимальный средний балл – 9,9. Такие показатели в Минском политехническом колледже. На первый курс здесь примут 385 человек. Одна из топовых специальностей – маркетинговая деятельность. Это направление выбрала и Милена Астапенко. Девушка идет по стопам отца.

Милена Астапенко, абитуриент:

Я выбрала маркетинговую деятельность после 9 класса, потому что мама мне порекомендовала колледж, а папа – начальник отдела маркетинга. В более сознательном возрасте я посмотрела на папу и представила, как будет круто тоже работать в этой сфере. Выпускники колледжа на рынке труда буквально нарасхват. На каждого молодого специалиста претендуют порядка 5 заказчиков кадров. Это крупнейшие предприятия страны – МТЗ, МАЗ, Интеграл, банковские и государственные структуры.

Александр Шатько, директор Минского политехническоо колледжа:

У нас есть договоры о взаимодействии порядка с 300 предприятиями в Республике Беларусь. Мест на сегодня хватает, но эта вступительная кампания очень сильно отличается от предыдущих трех лет. По всей видимости, ребята становятся серьезней, прагматичней, расчетливей. Что не может не радовать. Экономика страны нуждается в квалифицированных кадрах со средним специальным и профессионально-техническим образованием. Около 60 % вакансий в столице – именно по рабочим специальностям. Их популярность среди молодежи растет. Если еще 5 лет назад в колледжи поступало порядка трети выпускников 9-х классов, сегодня – каждый второй.