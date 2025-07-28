Избежал трансплантации сердца – как кардиохирурги из Беларуси и России помогли мальчику из Казахстана?

Немало ребят из разных стран мира с тяжелейшими проблемами со здоровьем в нашей стране фактически получили шанс на новую жизнь. Белорусская трансплантология, кардиология, нейрохирургия, в том числе и детская – вот те области, где наши специалисты и технологии на мировом уровне. Мальчик из Казахстана, который приехал в нашу страну с редкой патологией сердца – как раз из этой серии. Тяжелое состояние и риск необходимости пересадки органа – это то, что было на старте. Однако ювелирная операция бригады кардиохирургов из Беларуси и России на минской площадке помогла избежать трансплантации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас ребенок проходит реабилитацию и уже скоро сможет вернуться на родину в Казахстан. Репортаж со счастливым финалом от Валерии Карачун.

Запись о редком для его возраста заболевании в медицинской карте у 9-летнего Мухаммеда появилась в 2022 году. Врачи поставили тяжелую форму гипертрофической кардиомиопатии. Это утолщение сердечной мышцы, которое затрудняет работу сердца. Мальчик нуждался в сложной операции. На родине мальчику не смогли помочь. С надеждой на спасение семья прибыла в Беларусь. В Беларуси провели уникальную операцию ребенку из Казахстана.

Фания Муканова:

В марте у нас была последняя госпитализация в Астане. И нам сказали, что нужна операция, что нужно оперативное лечение ребенка, так как у него мышцы разрастаются со всех сторон. Я говорила с нашим местным кардиохирургом. Но он сказал, что эта операция очень сложная, и я боюсь. Ну, тогда я сказала, говорю, готовьте нас на зарубежное лечение. И вот в мае нам пришел ответ из Минздрава нашего местного, что ответила Беларусь. В Детский хирургический центр мальчик поступил с выраженным нарушением кровотока и риском необходимости трансплантации сердца. Команда специалистов из Беларуси и России решилась ему помочь. Почти 5 часов хирурги работали у операционного стола. На 2 часа сердце ребенка было остановлено. Благодаря слаженной работе трансплантация не понадобилась.