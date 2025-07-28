Избежал трансплантации сердца – как кардиохирурги из Беларуси и России помогли мальчику из Казахстана?
Немало ребят из разных стран мира с тяжелейшими проблемами со здоровьем в нашей стране фактически получили шанс на новую жизнь. Белорусская трансплантология, кардиология, нейрохирургия, в том числе и детская – вот те области, где наши специалисты и технологии на мировом уровне.
Мальчик из Казахстана, который приехал в нашу страну с редкой патологией сердца – как раз из этой серии. Тяжелое состояние и риск необходимости пересадки органа – это то, что было на старте. Однако ювелирная операция бригады кардиохирургов из Беларуси и России на минской площадке помогла избежать трансплантации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас ребенок проходит реабилитацию и уже скоро сможет вернуться на родину в Казахстан.
Репортаж со счастливым финалом от Валерии Карачун.
Запись о редком для его возраста заболевании в медицинской карте у 9-летнего Мухаммеда появилась в 2022 году. Врачи поставили тяжелую форму гипертрофической кардиомиопатии. Это утолщение сердечной мышцы, которое затрудняет работу сердца. Мальчик нуждался в сложной операции. На родине мальчику не смогли помочь. С надеждой на спасение семья прибыла в Беларусь.
В Беларуси провели уникальную операцию ребенку из Казахстана.
Фания Муканова:
В марте у нас была последняя госпитализация в Астане. И нам сказали, что нужна операция, что нужно оперативное лечение ребенка, так как у него мышцы разрастаются со всех сторон. Я говорила с нашим местным кардиохирургом. Но он сказал, что эта операция очень сложная, и я боюсь. Ну, тогда я сказала, говорю, готовьте нас на зарубежное лечение. И вот в мае нам пришел ответ из Минздрава нашего местного, что ответила Беларусь.
В Детский хирургический центр мальчик поступил с выраженным нарушением кровотока и риском необходимости трансплантации сердца. Команда специалистов из Беларуси и России решилась ему помочь. Почти 5 часов хирурги работали у операционного стола. На 2 часа сердце ребенка было остановлено. Благодаря слаженной работе трансплантация не понадобилась.
Юрий Линник, заведующий отделом детской кардиохирургии РНПЦ детской хирургии:
Мы не можем сказать, что она отсрочила пересадку сердца. На сегодняшний момент выполнение данной операции позволило избежать опции трансплантации сердца. Мы сейчас это не обсуждаем. И существует очень высокая вероятность того, что то состояние, которое было достигнуто средством операции, оно сохранится на протяжении всей оставшейся жизни ребенка. Но мы не можем в равной степени это утверждать категорично. Ребенок должен продолжать динамически наблюдаться.
Чтобы удалить все гипертрофированные мышцы, наши врачи впервые применили новый метод – и это сработало. Какое-то время мальчику предстоит провести в больнице, после чего он сможет вернуться домой. Уже через месяц реабилитации Мухаммед полностью адаптируется к прежней жизни.
Подробности в видео.