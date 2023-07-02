Полные залы, звание или награды – что самое главное для артиста?

Новости Беларуси. На неделе глава государства подписал указ о награждении работников сферы культуры. Заслуженные награды получат люди, которые преданы своей профессии и считают ее призванием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ: Среди тех, кто удостоен ордена Франциска Скорины, и наша гостья, певица, актриса театра и кино Александра Гайдук. Мы поздравляем вас с Днем Независимости, с присуждением такой высокой награды. Что она для вас значит?

Александра Гайдук, певица, актриса театра и кино:

Это долгожданная награда. Думаю, каждый человек в своей жизни, независимо от профессии, когда начинает делать первые шаги, ставит себе какие-то цели. И наверное те люди, которые уверенно идут своей дорогой, независимо от трудностей, каких-то преград, те, кто постоянно учится, развивается, поднимается все выше и выше на новую ступень, кто на все 1 000% отдан своей профессии, они становятся одними из лучших, становятся востребованными. Наверное, такие награды – своего рода подтверждение того самого долгожданного общественного признания. Когда ты понимаешь, что правильно выбрал свое дело, свой путь, свою дорогу. И наверное, сейчас тот период в моей жизни, когда я собираю камни и понимаю, что все не зря. Я считаю, что миссия артиста – нести светлое, доброе, разумное, прекрасное в этот мир.

Ольга Коршун:

А что для артиста важнее: получить признание на таком высоком уровне, звание заслуженного, народного или чтобы были полные залы?