Полные залы, звание или награды – что самое главное для артиста?

Новости Беларуси. На неделе глава государства подписал указ о награждении работников сферы культуры. Заслуженные награды получат люди, которые преданы своей профессии и считают ее призванием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. На неделе глава государства подписал указ о награждении работников сферы культуры. Заслуженные награды получат люди, которые преданы своей профессии и считают ее призванием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Среди тех, кто удостоен ордена Франциска Скорины, и наша гостья, певица, актриса театра и кино Александра Гайдук. Мы поздравляем вас с Днем Независимости, с присуждением такой высокой награды. Что она для вас значит?
Александра Гайдук, певица, актриса театра и кино:
Это долгожданная награда. Думаю, каждый человек в своей жизни, независимо от профессии, когда начинает делать первые шаги, ставит себе какие-то цели. И наверное те люди, которые уверенно идут своей дорогой, независимо от трудностей, каких-то преград, те, кто постоянно учится, развивается, поднимается все выше и выше на новую ступень, кто на все 1 000% отдан своей профессии, они становятся одними из лучших, становятся востребованными. Наверное, такие награды – своего рода подтверждение того самого долгожданного общественного признания. Когда ты понимаешь, что правильно выбрал свое дело, свой путь, свою дорогу. И наверное, сейчас тот период в моей жизни, когда я собираю камни и понимаю, что все не зря. Я считаю, что миссия артиста – нести светлое, доброе, разумное, прекрасное в этот мир.
Ольга Коршун:
А что для артиста важнее: получить признание на таком высоком уровне, звание заслуженного, народного или чтобы были полные залы?
Александра Гайдук:
Мне кажется, одно с другим так взаимосвязано. Потому что, безусловно, нет ничего важнее для артиста, когда ты понимаешь, что тебя хотят видеть и слышать. Ты просто понимаешь и ощущаешь, что все-таки что-то такое в жизни сделал, в своей профессии, что тебя хотят видеть и слышать люди, твой зритель. Но без таких наград, без этих очень важных моментов, таких судьбоносных вех в жизни каждого человека это ощущение было бы не до конца полным.
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