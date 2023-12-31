«Они будущие защитники!» Как воспитывают юных патриотов? Проект «МЫ!» Григория Азарёнка

В Беларуси действуют 52 военно-патриотических клуба. Их воспитанники не понаслышке знают, что значит любить Родину и быть готовыми ее защищать. Какой жизненный путь и ориентиры выбирают ребята? Проект «МЫ!» Григория Азаренка. Как поздравляли с праздниками первых участников клубов?

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

Третий год мы собираем наших детей, всех наших друзей, инструкторов, офицеров для поздравления с Новым годом. Я помню наше первое поздравление детей с Новым годом. Сформировались небольшие коллективы – военно-патриотические клубы. Но было уже на первом поздравлении очень весело, душевно, тепло. Все были счастливы от того, что такой проект состоялся, и мы начали нашу работу. Второе поздравление в прошлом году в военно-патриотических клубах уже проходило в несколько другом формате. Каждый коллектив почувствовал, что он сила, кто есть лидеры, кто отличники. Мы их поздравляли, награждали. У нас уже были первые выпускники. Царила такая душевная атмосфера. Каждый командир воспринимал свой военно-патриотический клуб как еще один юный полевой коллектив. «В нашей стране уже действуют 52 военно-патриотических клуба»

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В нашей стране уже действуют 52 военно-патриотических клуба. Первопроходцами были наши внутренние войска Министерства внутренних дел. И спустя уже два года полноценного функционирования мы видим, что выбрали абсолютно правильный путь. Это не только для тех ребят, которые в будущем выбирают профессию Родину защищать, но и каждый ребенок, школьник, который прошел через военно-патриотический клуб, будет не понаслышке знать, что такое любить свою Родину и быть готовым ее защищать.

Николай Карпенков:

Они любят свою Родину, семью. Они готовы их защищать с оружием в руках, совершать подвиги. И они хранят ту Великую Победу, которую нам передали наши предки. «Все вместе мы делаем одно важное дело»