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«Они будущие защитники!» Как воспитывают юных патриотов? Проект «МЫ!» Григория Азарёнка

31 декабря 2023 19:15
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В Беларуси действуют 52 военно-патриотических клуба. Их воспитанники не понаслышке знают, что значит любить Родину и быть готовыми ее защищать. Какой жизненный путь и ориентиры выбирают ребята?

Проект «МЫ!» Григория Азаренка.

Как поздравляли с праздниками первых участников клубов?

«Они будущие защитники!» Как воспитывают юных патриотов? Проект «МЫ!» Григория Азарёнка-1

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:
Третий год мы собираем наших детей, всех наших друзей, инструкторов, офицеров для поздравления с Новым годом. Я помню наше первое поздравление детей с Новым годом. Сформировались небольшие коллективы – военно-патриотические клубы. Но было уже на первом поздравлении очень весело, душевно, тепло. Все были счастливы от того, что такой проект состоялся, и мы начали нашу работу. Второе поздравление в прошлом году в военно-патриотических клубах уже проходило в несколько другом формате. Каждый коллектив почувствовал, что он сила, кто есть лидеры, кто отличники. Мы их поздравляли, награждали. У нас уже были первые выпускники. Царила такая душевная атмосфера. Каждый командир воспринимал свой военно-патриотический клуб как еще один юный полевой коллектив.

«В нашей стране уже действуют 52 военно-патриотических клуба»

«Они будущие защитники!» Как воспитывают юных патриотов? Проект «МЫ!» Григория Азарёнка-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
В нашей стране уже действуют 52 военно-патриотических клуба. Первопроходцами были наши внутренние войска Министерства внутренних дел. И спустя уже два года полноценного функционирования мы видим, что выбрали абсолютно правильный путь. Это не только для тех ребят, которые в будущем выбирают профессию Родину защищать, но и каждый ребенок, школьник, который прошел через военно-патриотический клуб, будет не понаслышке знать, что такое любить свою Родину и быть готовым ее защищать.

«Они будущие защитники!» Как воспитывают юных патриотов? Проект «МЫ!» Григория Азарёнка-7

Николай Карпенков:
Они любят свою Родину, семью. Они готовы их защищать с оружием в руках, совершать подвиги. И они хранят ту Великую Победу, которую нам передали наши предки.

«Все вместе мы делаем одно важное дело»

«Они будущие защитники!» Как воспитывают юных патриотов? Проект «МЫ!» Григория Азарёнка-10

Андрей Иванец:
Сегодня в наших школах действует более чем 400 поисковых клубов. Они тоже выполняют работу по военно-патриотическому воспитанию, приобщению к истории нашей страны. И в этом году мы ставим задачу, чтобы в каждой школе был военно-патриотический класс либо объединение по интересам. При этом у нас есть все необходимое: соответствующие учебные программы, руководители по военно-патриотическому воспитанию. И самое главное, сегодня мы видим, насколько тесная связка всех наших силовых структур. Это и Министерство обороны, МВД, Государственный пограничный комитет, безусловно, это и Министерство по чрезвычайным ситуациям. И все вместе мы делаем одно важное дело.

Подробности смотрите в нашем видеосюжете.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Иванец # Николай Карпенков

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