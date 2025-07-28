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Артём Цуран встретился с председателем Тюменской городской Думы

28 июля 2025 19:58
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Развитие экономических связей, а также сотрудничество в сфере промышленности, спорта и образования. Тюменский регион и Беларусь расширяют взаимодействие по различным направлениям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В городской Ратуше прошла встреча председателя Мингорсовета Артема Цурана и председателя Тюменской городской думы Светланы Ивановой. Затрагивались вопросы предпринимательства, экономики и городского развития. Также стороны рассмотрели детали проекта соглашения о сотрудничестве. Его планируют подписать в ближайшей перспективе.

Артём Цуран встретился с председателем Тюменской городской Думы-2

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Мы уже имеем определенный опыт взаимоотношений с городами Российской Федерации и узнаем, чем они могут нам быть интересны в части нового. Несомненно, конечно, уверен, что какой-то новый опыт можем перенять и у наших тюменских коллег, работая в местном самоуправлении. Город Минск уже имеет определенные наработки. Мы с ними с удовольствием делимся, с нашими партнерами из различных городов России, и видим, что это находит отклик.

Светлана Иванова, председатель Тюменской городской Думы (Россия):
Цель нашего визита, конечно, провести переговоры по случаю заключения соглашения о совместной деятельности. Надеюсь, что то взаимодействие, которое мы сегодня будем обсуждать, даст нам в будущем, конечно, положительные результаты, потому что опыт у каждого города, у каждого региона, у каждой страны имеется свой, и всегда очень важно изучать этот опыт и применять его при необходимости в своей работе.

Артём Цуран встретился с председателем Тюменской городской Думы-4

Отметим, в Тюменскую область поставляется белорусская сельскохозяйственная и коммунальная техника. А также лифты. Стороны сотрудничают в тяжелой промышленности и в сфере энергетики.

# Беларусь-Россия # Артем Цуран # Светлана Иванова

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