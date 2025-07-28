Артём Цуран встретился с председателем Тюменской городской Думы

Развитие экономических связей, а также сотрудничество в сфере промышленности, спорта и образования. Тюменский регион и Беларусь расширяют взаимодействие по различным направлениям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Мы уже имеем определенный опыт взаимоотношений с городами Российской Федерации и узнаем, чем они могут нам быть интересны в части нового. Несомненно, конечно, уверен, что какой-то новый опыт можем перенять и у наших тюменских коллег, работая в местном самоуправлении. Город Минск уже имеет определенные наработки. Мы с ними с удовольствием делимся, с нашими партнерами из различных городов России, и видим, что это находит отклик.

Светлана Иванова, председатель Тюменской городской Думы (Россия):

Цель нашего визита, конечно, провести переговоры по случаю заключения соглашения о совместной деятельности. Надеюсь, что то взаимодействие, которое мы сегодня будем обсуждать, даст нам в будущем, конечно, положительные результаты, потому что опыт у каждого города, у каждого региона, у каждой страны имеется свой, и всегда очень важно изучать этот опыт и применять его при необходимости в своей работе.