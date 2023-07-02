«Документ отправили в Москву, но официального ответа не последовало». Как БССР своего гимна добивался

Новости Беларуси. «Мы, беларусы – мірныя людзі» – это первые строки нашего гимна и квинтэссенция белорусской национальной идеи. Ровно 21 год назад, 2 июля 2002-го, утвердили текст и ноты главного музыкального символа нашей страны, который безусловно будет звучать и завтра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас сложно представить, но 11 лет после обретения независимости мы официально жили без гимна. Как он будет звучать, решали в унисон. В 2002-м для этого объявили специальный конкурс. Президент лично участвовал в отборе композиций. К творческим поискам подключились и белорусы. Как зарождался и набирал мощь белорусский гимн, историю одного из главных символов страны изучил Костя Герцев.

Судьба гимна на музыку Нестора Соколовского и правда корнями уходит в историю белорусской государственности. 3 февраля 1944-го Президиум Верховного совета СССР издал указ о проведении в союзных республиках конкурсов по созданию национальных гимнов, в котором потом и победила композиция композитора Соколовского, но военное лихолетье заиграть в уже официальном статусе ей так и не позволило.

Наталья Сазанович, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Белорусской государственной академии музыки:

Уже 4 декабря 1945 года Центральный комитет Коммунистической партии Беларуси подписал постановление о введении в использование с 1 января 1946 года гимна БССР, но на музыку Анатолия Богатырева. И текст был другой: Петруся Бровки и Кондрата Крапивы. Документ, как было время принято в то время, отправили в Москву, но официального ответа не последовало. «Это было сложно, потому что это эталон». Как зарождался белорусский гимн? Читайте здесь. Нестор Соколовский – собиратель души белорусской. Помимо композиторской стези, известен и фольклорным увлечением. Да он и сам из настоящей глубинки, деревни Вешки Докшицкого района, но этот факт ничуть не помешал провинциальному парню покорить столицу. В 1931-м окончил Минский музыкальный техникум, а в 1935-м – консерваторию имени Луначарского.

Наталья Сазанович, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Белорусской государственной академии музыки:

Был определенный период времени, когда он обучался в Минском музыкальном техникуме. Он был хормейстером в знаменитом музыкальном передвижном театре Владислава Голубка, музей которого находится в Троицком предместье. И именно во время этих поездок он смог собрать 500 белорусских песен, что и явилось источником его творчества.