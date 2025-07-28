Поручение Президента выполнено! Парк агрокомбината «Заря» пополнился новыми комбайнами

За общим результатом – личный труд каждого агрария. Первый комбайнер-тысячник в Могилевской области работает в агрокомбинате «Заря». Хлебороб со стажем в четверть века Сергей Алленков стал героем жатвы, теперь его достижение стремятся повторить коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С состоянием дел в этом хозяйстве недавно ознакомился глава государства. Тогда же Александр Лукашенко обозначил четкий принцип: дополнительно поддерживать нужно те хозяйства, которые эффективно работают и не имеют долгов. Оценив ход уборки в «Заре», Президент дал поручение: срочно обновить парк комбайнов. Прошло три дня – и новые мощные машины вышли в поля. Как этот импульс и принцип справедливой поддержки преобразили уборочную кампанию? Расскажет Юлия Мычка.

Эти современные комбайны в хозяйстве «Заря» появились по поручению Президента. Во время недавней рабочей командировки в Могилевский район Александр Лукашенко поинтересовался: достаточно ли техники в хозяйстве, чтобы собрать урожай в сжатые сроки? Лукашенко: хозяйства, которые успевают рассчитаться и не должны государству, надо поддерживать. С поставкой не тянули. Хозяйство получило 3 комбайна буквально в считаные дни. С новой техникой аграрии заметно ускорили уборочные мощности.

Артур Бородулькин, начальник по ремонту и обслуживанию сельхозтехники сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Заря»:

Предложение Президента было очень кстати. Быстро все, в самый разгар. На следующий день уже поехали, забрали комбайны, пригнали и, наверное, на день второй уже взяли и выехали. То есть, вообще без проблем. С такой техникой финишная прямая уборки озимого ячменя в «Заре» превращается в триумф. Здесь собирают рекордные 65 центнеров с гектара – на 18 больше, чем годом ранее. Неслучайно именно на этих полях появился первый в Могилевской области тысячник – механизатор Сергей Алленков. Буквально на прошлой неделе «мастера золотого колоса» чествовали в поле, а сегодня он уверенно движется к следующей тысяче тонн зерна. Работает Сергей в одиночку – мощь современной техники позволяет. Девятиметровая жатка, 500 лошадиных сил под капотом, климат-контроль в кабине.