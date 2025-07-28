Поручение Президента выполнено! Парк агрокомбината «Заря» пополнился новыми комбайнами
За общим результатом – личный труд каждого агрария. Первый комбайнер-тысячник в Могилевской области работает в агрокомбинате «Заря». Хлебороб со стажем в четверть века Сергей Алленков стал героем жатвы, теперь его достижение стремятся повторить коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С состоянием дел в этом хозяйстве недавно ознакомился глава государства. Тогда же Александр Лукашенко обозначил четкий принцип: дополнительно поддерживать нужно те хозяйства, которые эффективно работают и не имеют долгов. Оценив ход уборки в «Заре», Президент дал поручение: срочно обновить парк комбайнов. Прошло три дня – и новые мощные машины вышли в поля.
Как этот импульс и принцип справедливой поддержки преобразили уборочную кампанию? Расскажет Юлия Мычка.
Эти современные комбайны в хозяйстве «Заря» появились по поручению Президента. Во время недавней рабочей командировки в Могилевский район Александр Лукашенко поинтересовался: достаточно ли техники в хозяйстве, чтобы собрать урожай в сжатые сроки?
Лукашенко: хозяйства, которые успевают рассчитаться и не должны государству, надо поддерживать.
С поставкой не тянули. Хозяйство получило 3 комбайна буквально в считаные дни. С новой техникой аграрии заметно ускорили уборочные мощности.
Артур Бородулькин, начальник по ремонту и обслуживанию сельхозтехники сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Заря»:
Предложение Президента было очень кстати. Быстро все, в самый разгар. На следующий день уже поехали, забрали комбайны, пригнали и, наверное, на день второй уже взяли и выехали. То есть, вообще без проблем.
С такой техникой финишная прямая уборки озимого ячменя в «Заре» превращается в триумф. Здесь собирают рекордные 65 центнеров с гектара – на 18 больше, чем годом ранее. Неслучайно именно на этих полях появился первый в Могилевской области тысячник – механизатор Сергей Алленков. Буквально на прошлой неделе «мастера золотого колоса» чествовали в поле, а сегодня он уверенно движется к следующей тысяче тонн зерна. Работает Сергей в одиночку – мощь современной техники позволяет. Девятиметровая жатка, 500 лошадиных сил под капотом, климат-контроль в кабине.
Сергей Алленков, старший комбайнер сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Заря»:
Я думаю, что каждый человек делает благородное дело для своей страны. Потому что каждый труд всегда важен. Что мы сеем, или мы пашем, или мы убираем зерно. Это всегда важно. Отец работал механизатором, а мать работала бригадиром. Поэтому я всю жизнь в поле, с детства, с трех лет я все время в поле, все время на комбайнах.
В «Заре» делают серьезную ставку на озимый ячмень. Площади под эту культуру увеличены в шесть раз – до 350 гектаров. А в планах на следующий год – целых 800. Такие объемы – стратегическое решение. Ячмень – идеальный предшественник для озимого рапса – освобождает поля в самые ранние сроки. И главное – он критически важен для собственной кормовой базы развитого в хозяйстве свиноводства.
Подробности в видео.