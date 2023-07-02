«Это было сложно, потому что это эталон». Как зарождался белорусский гимн?

Новости Беларуси. «Мы, беларусы – мірныя людзі» – это первые строки нашего гимна и квинтэссенция белорусской национальной идеи. Ровно 21 год назад, 2 июля 2002-го, утвердили текст и ноты главного музыкального символа нашей страны, который безусловно будет звучать и завтра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас сложно представить, но 11 лет после обретения независимости мы официально жили без гимна. Как он будет звучать, решали в унисон. В 2002-м для этого объявили специальный конкурс. Президент лично участвовал в отборе композиций. К творческим поискам подключились и белорусы. Как зарождался и набирал мощь белорусский гимн, историю одного из главных символов страны изучил Костя Герцев.

С ним засыпает и просыпается вся страна, без него не обходится ни одно официальное мероприятие, а его строки знает, пожалуй, каждый гражданин. Государственный гимн – музыкальный символ суверенной Беларуси. Но, как и большинству осколков бывшего Советского Союза, найти свою главную песню сразу было не суждено.

Первой из постсоветских республик свой новый-старый гимн запела братская Россия – в новогоднюю ночь 2001-го. Но примечательный факт, слова и музыку утвердили лишь спустя два с половиной месяца после премьеры, а значит, сохранялась хоть и сугубо теоретическая, но все же возможность обрести другой гимн, ведь были и альтернативные варианты.

Пойти на такую авантюру в Беларуси, в первую очередь, не мог и сам Президент. К началу 2000-х молодая республика только пришла в чувства. А референдум 1995-го решил судьбу лишь двух из трех госсимволов страны: флага и герба – вопрос гимна до последнего оставался открытым. «Документ отправили в Москву – но официального ответа не последовало». Как БССР своего гимна добивался?

Константин Герцев, корреспондент:

С середины 1990-х по 2002 год никакого гимна у Республики Беларусь и не было – назвать композицию без слов полноценной не совсем корректно. Поэтому в начале того самого 2002 года по распоряжению тогдашнего премьер-министра Геннадия Новицкого была создана профильная комиссия и объявлен конкурс. Как признаются очевидцы, претендентов было хоть отбавляй, но в финал, который прошел здесь, в большом зале Дворца Республики, 8 мая с участием Президента Александра Лукашенко, прошло лишь пять композиций, три из которых – под музыку Нестора Соколовского. Уважаемая комиссия, следующая композиция «Мы, беларусы – мірныя людзі», музыка Нестера Соколовского, слова Михаила Климковича под редакцией Владимира Коризны. Маэстро, пожалуйста. И она заиграла: громко и четко. Дирижер Александр Федоров даже спустя два десятка лет помнит реакцию Президента и его первый вопрос после.

Александр Федоров, заслуженный артист Беларуси, доцент:

Вот он тогда спросил: а какой гимн лучше, хуже? Я ему, в первую очередь, сказал, что, Александр Григорьевич, вы, глава государства, у вас обязательно есть оппонент: вы скажете «А» – они скажут «Б». Вы скажете «Б» – они скажут «А». «А что вы имеете в виду?» – сказал Александр Григорьевич. Я говорю: «А то, чтобы вас не обвинили в том, что гимн Республики Беларусь навязали, как навязали гимн Советского Союза в России, нужно просто все три гимна, которые мы сейчас прослушали. Чтобы люди прослушали, и они, конечно, определят, какой гимн». Но так как все поколения были воспитаны на гимне нашем, Соколовского, то, конечно, люди проголосуют, и никто не обвинит, что кто-то что-то навязывает.

Владимир Каризна, поэт, заслуженный деятель культуры Беларуси, автор слов белорусского гимна:

Нямірныя бываюць толькі плыні ў народзе агрэсіўныя. Як падкрэсліць, што ў нас гэтай плыні-та няма ўрэшце рэшт. Таму «мы, беларусы – мiрныя людзі, сэрцам адданыя роднай зямлі». Словы «шчыры беларусы» ёсць. Вот ён шчыры беларус, «шчыра сябруем». Зразумееце, што ён узяў тое, што ў народзе вітае. Врагам назло, друзьям на милость! В вопросе будущего государственного гимна ограничиваться прослушиванием во Дворце Республике Президент не стал, да и принцип «голос каждого» здесь был явно не учтен.

Алесандр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нашему телевидению надо, коль мы определились по трем. А может кто-то еще скажет: «И мою поставьте четвертую!» И что, мы можем поставить произведение еще какого-то автора?

Президент Лукашенко по итогу разговора с музыкантами принял волевое решение: вынести пять вариантов на всенародное обсуждение. С 6 по 9 июня композиции звучали по радио и телевидению, а 7-го их тексты были опубликованы в самой массовой газете страны – «Советская Белоруссия». Свое мнение телефонным звонком, письмом или телеграммой высказали порядка 120 тысяч человек. Из них более 42 % в поддержку гимна на музыку Соколовского со стихами Климковича и Каризны. Но то ли еще было…

– Тут такое ФА, да? То есть мы уже не будем петь так…

Если слова гимна были переработаны поэтом Владимиром Каризной, то музыка именитым белорусским дирижером – Борисом Чудаковым, и поистине народными композиторами Игорем Лученком и Вячеславом Кузнецовым, ему, кстати, те деньки 2002 года до сих пор не дают покоя. Придать свежий такт тому, что десятилетиями считалось сакральным – оказалось еще той задачей со звездочкой.

Вячеслав Кузнецов, композитор, народный артист Беларуси, соавтор аранжировки белорусского гимна:

Это было сложно, потому что это эталон: нельзя менять ни гармонию, какие-то кантапунты основные, ни мелодию. Гимн написан очень качественно, по всем нормам: диапазон, тональность замечательная, гармония – все, так сказать, железобетонно. И наша задача была – приспособить для духового оркестра, для симфонического, чтобы, не теряя своей оригинальности, все-таки звучало на порядок мощнее. Помимо собирательного образа души белорусской у Вячеслава Кузнецова есть и свой аргумент в пользу версии «Соколовского-Каризны». Люди, близкие к партитуре, не раз отмечали сходство с «Одой к радости» Бетховена, в кулуарах большого искусства ее еще называют – «Песня мира».