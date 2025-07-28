По госпрограмме оздоровительного туризма свыше 2,5 тысячи детей посетили Беларусь с 2017-го

«Добро пожаловать в Беларусь!» – эти слова для ребят из самых разных стран не нуждаются в переводе. Вот уже почти 10 лет в нашей стране действует государственная программа оздоровительного туризма для детей со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По приглашению Президента с 2017-го Беларусь посетили более 2,5 тысячи детей. Более половины маленьких гостей – из Сирии. Государства, которое в XXI веке превратилось в одну из самых «горячих точек» на планете. Свыше 1 600 юных сирийцев за это время практически каждый год по несколько групп смогли не только отдохнуть на белорусской природе, но и найти здесь новых друзей.

В топе государств также Китай, Египет, Вьетнам, Индия, Узбекистан. Также с 2017 года по приглашению Президента отдохнули в Беларуси и прошли курс оздоровления немало детей из Донбасса, Кыргызской Республики и Лаоса. В 2025 году к «интернациональной компании» подключились ребята из Мьянмы, Палестины и Курской области России.