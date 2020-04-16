Легендарную советскую «катюшу» установят на Кургане Славы

Новости Беларуси. Легендарным оружием минувшей войны – «катюшей» – пополнится экспозиция военной техники у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дни церемонии на Кургане Славы должен состояться и ежегодный фестиваль творческих коллективов «Не стареют душой ветераны». Также к 75-летию Великой Победы будет издана книжная версия народной летописи, где можно будет ознакомиться с биографией участников войны.