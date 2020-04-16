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Belavia возобновляет часть рейсов в Италию

16 апреля 2020 07:21
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Новости Беларуси. Авиакомпания Belavia частично возобновит полеты в Италию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Belavia возобновляет часть рейсов в Италию-1

Уже 17 апреля в 09:45 утра намечен первый рейс из Минска в Рим. Еще два запланированы на 24 апреля и 1 мая. По направлению Минск – Милан рейс будет организован 2 мая.

В целом количество рейсов в связи с эпидемиологической ситуацией по-прежнему сокращено. За подробной информацией следите на сайте авиаперевозчика.

Belavia возобновляет часть рейсов в Италию-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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