Belavia возобновляет часть рейсов в Италию

Новости Беларуси. Авиакомпания Belavia частично возобновит полеты в Италию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 17 апреля в 09:45 утра намечен первый рейс из Минска в Рим. Еще два запланированы на 24 апреля и 1 мая. По направлению Минск – Милан рейс будет организован 2 мая.

В целом количество рейсов в связи с эпидемиологической ситуацией по-прежнему сокращено. За подробной информацией следите на сайте авиаперевозчика.