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«Чёрная смерть», «адовое пламя». Как ещё немцы называли советскую «катюшу»

05 марта 2020 19:30
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Оружие возмездия. Те, кто остался жив после налетов легендарных «катюш» БМ-13, писали родным, что ничего страшнее в этой войне не встречали. 

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«Чёрная смерть», «адовое пламя». Как ещё немцы называли советскую «катюшу»-1

«Чёрная смерть», «адовое пламя». Как ещё немцы называли советскую «катюшу»-3

Эдуард Навогонский, краевед (Орша, Беларусь):
Представьте себе: 16 снарядов бьют по площади. Кроме взрывов, накладываются звуковые волны друг на друга. И создают очень большой психологический эффект на противника: кроме огня взрывов еще и большая ударная волна.

А вот для нашей пехоты залп «катюш» был самой приятной музыкой. Она деморализовала противника, после удара ракетами идти на врага было песней – впереди было выжженное поле, а выжившие фашисты жались по окопам.

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«Чёрная смерть», «адовое пламя». Как ещё немцы называли советскую «катюшу»-6

«Чёрная смерть», «адовое пламя». Как ещё немцы называли советскую «катюшу»-8

Николай Титоренко, писатель-документалист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1965), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2000):
После выстрела «катюши» на том месте, где разорвались снаряды каждой установки, была клубящаяся материя. В полном смысле слова.

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Немцы называли БМ-13 «черной смертью» и «адовым пламенем». Было у нее и особое, музыкальное прозвище от фашистов, – «сталинский орган». 

«Чёрная смерть», «адовое пламя». Как ещё немцы называли советскую «катюшу»-11

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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# Великая Отечественная война # общество # Вероника Гришкова # Эдуард Навогонский # Николай Титоренко # Фотофакт

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