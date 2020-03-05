«Чёрная смерть», «адовое пламя». Как ещё немцы называли советскую «катюшу»

Оружие возмездия. Те, кто остался жив после налетов легендарных «катюш» БМ-13, писали родным, что ничего страшнее в этой войне не встречали.
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Эдуард Навогонский, краевед (Орша, Беларусь):
Представьте себе: 16 снарядов бьют по площади. Кроме взрывов, накладываются звуковые волны друг на друга. И создают очень большой психологический эффект на противника: кроме огня взрывов еще и большая ударная волна.
А вот для нашей пехоты залп «катюш» был самой приятной музыкой. Она деморализовала противника, после удара ракетами идти на врага было песней – впереди было выжженное поле, а выжившие фашисты жались по окопам.
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Николай Титоренко, писатель-документалист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1965), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2000):
После выстрела «катюши» на том месте, где разорвались снаряды каждой установки, была клубящаяся материя. В полном смысле слова.
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Немцы называли БМ-13 «черной смертью» и «адовым пламенем». Было у нее и особое, музыкальное прозвище от фашистов, – «сталинский орган».