«Чёрная смерть», «адовое пламя». Как ещё немцы называли советскую «катюшу»

Оружие возмездия. Те, кто остался жив после налетов легендарных «катюш» БМ-13, писали родным, что ничего страшнее в этой войне не встречали.

Эдуард Навогонский, краевед (Орша, Беларусь):

Представьте себе: 16 снарядов бьют по площади. Кроме взрывов, накладываются звуковые волны друг на друга. И создают очень большой психологический эффект на противника: кроме огня взрывов еще и большая ударная волна.

А вот для нашей пехоты залп «катюш» был самой приятной музыкой. Она деморализовала противника, после удара ракетами идти на врага было песней – впереди было выжженное поле, а выжившие фашисты жались по окопам.

Масса снаряда – почти 42 кг, устанавливали на американский автомобиль Studebaker. Технические секреты «катюши»