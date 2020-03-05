В эпицентре взрыва было 1500 градусов. Вот почему после залпов БМ-13 горело всё и даже земля

Всего за 8 секунд полк из 36 установок БМ-13 выпускал 576 снарядов. Ракеты пролетали более 8 километров. Температура в эпицентре взрыва достигала 1500 градусов. Территория площадью в 100 гектаров превращалась в выжженное поле.
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Особенностью массового залпа стало то, что при наложении взрывных волн снарядов разрушительный эффект усиливался. Сами же ракеты и их осколки разогревались до 800 градусов. Вот почему горело все вокруг и даже земля.
Николай Титоренко, писатель-документалист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1965), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2000):
Когда мы окружили группировку сталинградскую, немцы нас прижали к берегу правому Волги, тысячи установок «катюш» били по немецким войскам. Группировка 330 тысяч легла костьми, потому что сдалось шестой армии только 90 тысяч немцев. И сыграла решающую роль в том, что фашисты потерпели сокрушительное поражение под Сталинградом, именно установка «катюша».
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