Сколько весил самый большой снаряд для «катюши» и почему его назвали «лукой»

По сути, производство «катюш» – уникальное явление. Она не состояла на вооружении до начала войны, и налаживали ее производство аккурат под залпы фашистов. Как и все функционирование военной экономики СССР, это беспрецедентно для истории. Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Вероника Гришкова, корреспондент:

Спад промышленного производства удалось остановить к декабрю 41-го, в марте 42-го возобновился его рост, а в 44-м общий объем выпускаемой продукции на 3 % превысил довоенный уровень, а военной техники производили в три раза больше. Даже эвакуация заводов на восток вопреки логике привела к увеличению и расширению производства. На месте одного завода появлялись целых два, а местами и три.