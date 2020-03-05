Сколько весил самый большой снаряд для «катюши» и почему его назвали «лукой»

По сути, производство «катюш» – уникальное явление. Она не состояла на вооружении до начала войны, и налаживали ее производство аккурат под залпы фашистов. Как и все функционирование военной экономики СССР, это беспрецедентно для истории.
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Вероника Гришкова, корреспондент:
Спад промышленного производства удалось остановить к декабрю 41-го, в марте 42-го возобновился его рост, а в 44-м общий объем выпускаемой продукции на 3 % превысил довоенный уровень, а военной техники производили в три раза больше. Даже эвакуация заводов на восток вопреки логике привела к увеличению и расширению производства. На месте одного завода появлялись целых два, а местами и три.
Елена Устинова, краевед, главный библиотекарь библиотеки № 2 им. А. Кольцова (Воронеж, Россия):
За годы войны увеличивалось количество снарядов, которые создавались для разных типов «катюш», увеличивался их калибр – всего более 30 разновидностей. Самый большой снаряд М-31 имел вес 90 килограммов. Взрывчатого вещества там было 30 килограммов. И получил он название «лука» – за свою такую своеобразную форму.
О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».