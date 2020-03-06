Почему БМ-13 назвали «катюшей»? Самые неожиданные версии

Во время Великой Отечественной установки БМ-13 были настолько засекречены, что командирам запрещалось отдавать привычные команды «пли», «огонь» или «залп». Вместо них использовались команды «пой» или «играй». Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Вероника Гришкова, корреспондент:

Говорят, что возможно эта аналогия и родила в простонародье нежное название «катюша». Как вспоминал бывший сержант штабной роты 217 Андрей Сапронов, когда он увидел один из первых залпов БМ-13 (она стреляла с высокого берега Днепра), кто-то из солдат воскликнул: «Вот это песенка!» «Катюша!» – ответил Сапронов. Название прижилось.

Чуть позже фронтовики и вовсе переделали слова известной песни на шуточный лад. Практически у каждого полка была своя версия. Масса снаряда – почти 42 кг, устанавливали на американский автомобиль Studebaker. Технические секреты «катюши» Это не единственная версия, почему БМ-13 могла стать «катюшей». Название также связывают с индексом «К» на корпусе миномета – так подписывались изделия завода имени Коминтерна.