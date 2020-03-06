Почему БМ-13 назвали «катюшей»? Самые неожиданные версии
Во время Великой Отечественной установки БМ-13 были настолько засекречены, что командирам запрещалось отдавать привычные команды «пли», «огонь» или «залп». Вместо них использовались команды «пой» или «играй».
Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад
Вероника Гришкова, корреспондент:
Говорят, что возможно эта аналогия и родила в простонародье нежное название «катюша».
Как вспоминал бывший сержант штабной роты 217 Андрей Сапронов, когда он увидел один из первых залпов БМ-13 (она стреляла с высокого берега Днепра), кто-то из солдат воскликнул: «Вот это песенка!» «Катюша!» – ответил Сапронов. Название прижилось.
Чуть позже фронтовики и вовсе переделали слова известной песни на шуточный лад. Практически у каждого полка была своя версия.
Масса снаряда – почти 42 кг, устанавливали на американский автомобиль Studebaker. Технические секреты «катюши»
Это не единственная версия, почему БМ-13 могла стать «катюшей». Название также связывают с индексом «К» на корпусе миномета – так подписывались изделия завода имени Коминтерна.
Станислав Ионис, заместитель председателя Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):
Почему «катюшей» ее назвали? Потому что на ней была буква «К». И когда снаряды летели, как бы слог получался «ко-ко-ко», поэтому «катюша».
Бойцы называли каждый залп «приветом от «катюши» – накатом. И надо сказать, фронтовики любили давать прозвища оружию. Например, гаубицу М-30 прозвали «матушкой», пушку-гаубицу МЛ-20 – «емелькой». Да и БМ-13 поначалу иногда именовали «Раисой Сергеевной», таким образом расшифровывая сокращение РС – реактивный снаряд.
Почему немцы хотели применить химоружие в ответ на атаку «катюшами» термитными снарядами