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Почему БМ-13 назвали «катюшей»? Самые неожиданные версии

06 марта 2020 14:36
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Во время Великой Отечественной установки БМ-13 были настолько засекречены, что командирам запрещалось отдавать привычные команды «пли», «огонь» или «залп». Вместо них использовались команды «пой» или «играй».

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Почему БМ-13 назвали «катюшей»? Самые неожиданные версии-1

Вероника Гришкова, корреспондент:
Говорят, что возможно эта аналогия и родила в простонародье нежное название «катюша».

Как вспоминал бывший сержант штабной роты 217 Андрей Сапронов, когда он увидел один из первых залпов БМ-13 (она стреляла с высокого берега Днепра), кто-то из солдат воскликнул: «Вот это песенка!» «Катюша!» – ответил Сапронов. Название прижилось.

Почему БМ-13 назвали «катюшей»? Самые неожиданные версии-4

Чуть позже фронтовики и вовсе переделали слова известной песни на шуточный лад. Практически у каждого полка была своя версия.

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Это не единственная версия, почему БМ-13 могла стать «катюшей». Название также связывают с индексом «К» на корпусе миномета – так подписывались изделия завода имени Коминтерна.

Почему БМ-13 назвали «катюшей»? Самые неожиданные версии-7

Станислав Ионис, заместитель председателя Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):
Почему «катюшей» ее назвали? Потому что на ней была буква «К». И когда снаряды летели, как бы слог получался «ко-ко-ко», поэтому «катюша».

Бойцы называли каждый залп «приветом от «катюши» – накатом. И надо сказать, фронтовики любили давать прозвища оружию. Например, гаубицу М-30 прозвали «матушкой», пушку-гаубицу МЛ-20 – «емелькой». Да и БМ-13 поначалу иногда именовали «Раисой Сергеевной», таким образом расшифровывая сокращение РС – реактивный снаряд.

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Почему БМ-13 назвали «катюшей»? Самые неожиданные версии-10

Почему БМ-13 назвали «катюшей»? Самые неожиданные версии-12

Есть и другое мнение: мол, «катюша» пошло от маркировки самих снарядов – кумулятивный, артиллерийский, термитный, сокращено – «КАТ».

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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# Великая Отечественная война # общество # Вероника Гришкова # Станислав Ионис # Фотофакт

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