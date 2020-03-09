«Снаряд пробивал кирпичную стену толщиной 80 см». Рассказываем, как установки БМ-13 помогли при штурме Берлина

Финальным аккордом песни «катюши» стал штурм Берлина. В этой операции участвовало более 40 тысяч орудий и минометов, из них примерно 3 тысячи машин реактивной артиллерии. Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад Массированная артподготовка продолжалась 25 минут. Интересно, что на подступах к столице коричневой чумы «катюши» не остановились. Им нашли применение при штурме зданий Берлина.

Эдуард Герасименок, ведущий научный сотрудник отдела экспозиционной работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

В ходе Берлинской операции было задействовано 1510 установок и 1795 пусковых рам различных калибров. Также БМ-13 иногда выгоняли на прямую наводку. А чтобы понизить направляющие, которые имели высокий угол уклона, использовали два бревна или возвышение. Автомобиль наезжал на них задними колесами, и направляющие становились горизонтально. Для поддержания наступления пехоты в Берлине во время уличных боев из состава бригад и полков, вооруженных соответственно снарядами М-31 и М-13, создавались также штурмовые группы, которые вели стрельбу реактивными снарядами прямой наводкой непосредственно из укупорок. Укупорка снарядов М-31 закреплялась на подоконнике, в проломе стены, там, где была выбрана огневая позиция. Снаряд пробивал кирпичную стену толщиной 80 см и разрывался внутри здания. Почему юмористическое издание назвали «Громилка»? Малоизвестная история времён войны, связанная с Твардовским