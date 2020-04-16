Чистый четверг: рассказываем о традициях этого дня

Седмица – самый ответственный и тяжелый период для православных верующих.

Новости Беларуси. Искупаться с утра пораньше и хорошенько убрать весь дом. У православных 16 апреля Чистый четверг, один из ключевых дней Страстной недели, которая предшествует Пасхе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни церковь вспоминает Тайную Вечерю – последнюю трапезу Иисуса Христа с апостолами. Именно тогда Спаситель установил главное Таинство Церкви – Причащение.

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

Начиная с этого дня все церковные службы будут посвящены воспоминанию земных страданий Иисуса Христа. Главный смысл Чистого четверга – это очищение не столько физическое, сколько духовное.