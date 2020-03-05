«Катюши» нам помогли выиграть войну. Не меньше, чем на год, мы сократили»

Примерно с середины осени 1941 года на фронте уже несли службу 45 дивизионов, насчитывающих по четыре «катюши» в каждом. Затем из них начали формировать полки.
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Их статус подчеркивался особым званием – Гвардейские минометные полки артиллерии резерва Верховного Главнокомандования. Без них не проходила ни одна крупная артподготовка.
Эдуард Герасименок, ведущий научный сотрудник отдела экспозиционной работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Гвардейский минометный полк по штату состоял из управления, трех дивизионов, трехбатарейного состава. В каждом полку было 36 машин. Таким образом, залп только одного полка гвардейских минометов из 36 машин БМ-13 по силе мог сравниться с залпом 12 тяжелых гаубичных полков по 48 гаубиц калибра 152 мм в каждом.
Двигались под покровом ночи, скрывались даже от своих. Как передвигалась колонна с «катюшей» во время войны
Николай Титоренко, писатель-документалист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1965), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2000):
«Катюши» нам помогли выиграть войну. Я думаю, что не меньше, чем на год мы сократили. Появилась уверенность, что человечество справится с коричневой чумой. «Катюша» была лучшим аргументом в пользу этого события.