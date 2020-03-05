Прямой эфир

«Катюши» нам помогли выиграть войну. Не меньше, чем на год, мы сократили»

05 марта 2020 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Примерно с середины осени 1941 года на фронте уже несли службу 45 дивизионов, насчитывающих по четыре «катюши» в каждом. Затем из них начали формировать полки.

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

«Катюши» нам помогли выиграть войну. Не меньше, чем на год, мы сократили»-1

Их статус подчеркивался особым званием – Гвардейские минометные полки артиллерии резерва Верховного Главнокомандования. Без них не проходила ни одна крупная артподготовка.

«Катюши» нам помогли выиграть войну. Не меньше, чем на год, мы сократили»-4

Эдуард Герасименок, ведущий научный сотрудник отдела экспозиционной работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Гвардейский минометный полк по штату состоял из управления, трех дивизионов, трехбатарейного состава. В каждом полку было 36 машин. Таким образом, залп только одного полка гвардейских минометов из 36 машин БМ-13 по силе мог сравниться с залпом 12 тяжелых гаубичных полков по 48 гаубиц калибра 152 мм в каждом.

Двигались под покровом ночи, скрывались даже от своих. Как передвигалась колонна с «катюшей» во время войны

«Катюши» нам помогли выиграть войну. Не меньше, чем на год, мы сократили»-7

Николай Титоренко, писатель-документалист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1965), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2000):
«Катюши» нам помогли выиграть войну. Я думаю, что не меньше, чем на год мы сократили. Появилась уверенность, что человечество справится с коричневой чумой. «Катюша» была лучшим аргументом в пользу этого события.

«Катюши» нам помогли выиграть войну. Не меньше, чем на год, мы сократили»-10

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

Читайте также:

Сколько весил самый большой снаряд для «катюши» и почему его назвали «лукой»

«Заряды подрывались сразу с двух сторон». Почему немцы не могли повторить реактивный снаряд БМ-13

Тайны «ванюши». Почему немцы называли свою миномётную установку Nebelwerfer «туманной пушкой»

# Великая Отечественная война # общество # Вероника Гришкова # Николай Титоренко # Эдуард Герасименок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько весил самый большой снаряд для «катюши» и почему его назвали «лукой»
05 марта 2020 08:31

Сколько весил самый большой снаряд для «катюши» и почему его назвали «лукой»

89-летняя бабушка из белорусской деревни попала на страницы итальянского журнала
05 марта 2020 08:12

89-летняя бабушка из белорусской деревни попала на страницы итальянского журнала

Преданность под грифом «секретно»: чем занимались собаки на войне. Анонс «Специального репортажа»
05 марта 2020 07:52

Преданность под грифом «секретно»: чем занимались собаки на войне. Анонс «Специального репортажа»