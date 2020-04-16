Покормят, выгуляют и сбросят фото-видеоотчёт. Бесплатная передержка для домашних животных появилась в Минске

Валерия Борисевич, корреспондент:

Что делать, если попали в больницу, а питомец остался дома без присмотра? Петситтеры готовы приютить вашего любимца.

Многим владельцам четвероногих знакома ситуация, когда приходится надолго отлучиться из дома, а пристроить хвостатого некуда. На помощь приходят петситтеры или попросту сервис поддержки животных. У большинства хозяев при упоминании такой сферы услуг в голове возникает пугающая цифра гонорара, однако эта столичная организация готова работать бесплатно, достаточно лишь предъявить справку о том, что человек лежит в больнице.

Евгения Гончеренок, основатель сервиса передержки животных:

Прежде всего, в нашей помощи нуждаются те, у кого есть животные: собачки и котики. И мы с нашими сотрудниками решили организовать такую миссию и помочь владельцам, кто больше всего сейчас в риске. Это неоплачиваемая услуга, просто жест доброй воли.

Что скрывается за иноземным словом «петситтер»? В первую очередь это обычные люди, которые бескорыстно любят животных. Они – настоящая палочка-выручалочка: покормят, выгуляют, помогут с дрессировкой, сбросят фото-видеоотчет, пока вас нет дома.

Евгения Гончеренок:

Чтобы стать волонтером, нужно, в первую очередь, зарегистрироваться у нас на сайте, пройти все процедуры верификации, чтобы мы могли быть уверены в волонтере. Также петситтер должен иметь опыт общения с животными обязательно либо с котиками, либо с собачками. Если не имеет опыта, он должен пройти с нами курс кинолога, тогда мы можем рассмотреть его и принять в нашу базу.

Любитель животных Юлия всегда мечтала обзавестись питомцем, но жизнь сложилась так, что у неё теперь не один хвостатый друг, а два. Девушка встала на путь волонтёрства обдуманно, подбив на благое дело и своего молодого человека. Пара решилась взять сразу нескольких котов на передержку у пенсионерки. Это их первый опыт встречи с чужими животными, однако, как рассказывает Юлия, вполне успешный, хоть и не без трудностей.

Юлия Кузьменок, петситтер:

Я за ними поехала к хозяйке, потому что она попросила, чтобы заранее с ними познакомились. Не думала, что будет так сложно, потому что, во-первых, было тяжело от того, что животному тяжело расставаться с хозяйкой и смотреть, как у него первые пару дней стресс и привыкание. Сейчас приятно, конечно, вечером приходит, рядом ложится, просит погладить.