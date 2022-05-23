Лазуткин: у эмигрантов есть обида, потому что здесь остались квартиры, родители, друзья, а там ничего нет

В Европейском союзе идут дискуссии об ужесточении миграционного законодательства, но единства мнений нет. С одной стороны, сейчас удобный момент для выкачивания рабочей силы и специалистов из стран Восточной Европы, включая Беларусь, Украину и Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С другой стороны, происходит рост нелегальной миграции и преступности, а объем социальных выплат для 5-7 миллионов украинских беженцев является нежелательной нагрузкой для ЕС. Подробности у политолога Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

После начала спецоперации из России, точно так же, как из Беларуси, выехала волна эмигрантов. Но, в отличие от нас, из России уезжали не сторонники Навального, а лица, связанные с западными компаниями, специалисты, кто имел высокий доход или недвижимость за рубежом. У них, в отличие от наших граждан, был хороший старт для эмиграции. И что случилось дальше? Спустя три месяца 80 % уехавших вернулись обратно, причем их отслеживали по работе сим-карт. То есть ваш телефон был выключен или работал в роуминге, а потом снова подал сигнал в России.

Понятно, что эти люди приехали назад не потому, что стало лучше или они начали поддерживать Путина. А потому, что за рубежом сегодня крайне плохие условия для жизни. Это совсем не то, что было два-три года назад.

Андрей Лазуткин:

Польшу и Прибалтику сейчас готовят к боевым действиям, американцы этого не скрывают, там размещают ударные части. А значит, в этих странах надо обеспечить надежный тыл, подавить любую оппозицию, а тем более русскую диаспору. Не говоря о тех, кто только что приехал из России – вы сразу попадаете под негласный контроль, потому что вашу страну считают противником. В странах Западной Европы ситуация лучше, нет такой истерики и за русский язык не полезут драться, там другая культура, не такая, как в Польше и Украине. Но уровень жизни тоже падает, их отрезали от сырья, газа, нефти, а теперь еще, возможно, от продовольствия. Все это сильно подорожает. А как населению объясняют причины? Все из-за русских. И получается, когда вы, русский, белорус, приезжаете в Европу, вас ненавидят не только украинцы, но и местные, у которых вы забираете работу либо живете на пособии за их налоги. Читайте также: Только 6% считают, что самое главное – помощь беженцам из Украины. Опрос: чего сейчас хотят поляки? «Очень дорого стало в Польше сейчас жить». Что говорят жители о заоблачных ценах на продукты и росте коммуналки Ехали в Польшу за баснословной зарплатой, а работают за копейки. Как сейчас здесь относятся к приезжим?

Андрей Лазуткин:

Хорошо ли в такой ситуации быть эмигрантом? Если вы не работали здесь, а там связались, например, с преступностью, вам будет нормально. Костяк оргпреступности в ФРГ, кроме сирийцев, турков, албанцев, составляют в том числе выходцы из Восточной Европы. Это угоны машин, оборот наркотиков, контроль ночных клубов, игорных заведений, выбивание долгов, нелегальная миграция. Украинцы в этих странах прекрасно работают, как и русские, и литовцы, и чеченцы, и другие советские национальности. Этому бизнесу много лет.

Андрей Лазуткин:

Но готовы ли вы заниматься таким? А работать по специальности вы не сможете, вам предложат работу в сфере услуг, и на Западе это низ социальной лестницы. Но в сфере услуг трудятся другие мигранты, и вы должны занять чье-то место. А кроме сферы услуг, есть проблемы и в крупных немецких компаниях. Во время коронавируса предприятия остановили и просто раздавали деньги, которые ничем не были обеспечены. Это разогнало инфляцию, которая сегодня накладывается на рост цен из-за войны. И у обычного немца, даже не у мигранта, расходы на жизнь выросли примерно в два раза при той же зарплате. И что делать в такой ситуации, когда даже в отпуск не слетать? Надо совмещать приятное с полезным.

Сёння мы едзем у Мадрыд, Іспанія. Святлана Ціханоўская сустрэнецца з прэм’ер-міністрам, міністрам замежных справаў, парламентарамі, экспертнымі цэнтрамі. Заўжды трэба нагадваць пра Беларусь, таму што ўвага да нашай праблемы таксама абмежаваная. За тыя два гады ад пачатку нашай рэвалюцыі ўлада ў многіх краінах памянялася, у тым ліку, памяняўся,напрыклад, міністр замежных справаў Іспаніі. І мы зноў едзем, зноў сустракаемся, зноў тлумачым, што адбываецца ў Беларусі, і чаму Беларусі трэба дапамагчы. Іспанія мае вельмі важны голас у міжнародных арганізацыях: АБСЕ, Савет Еўропы, Еўрапейскі саюз, ААН. На Іспанію раўняюцца многія краіны. Пазіцыя Іспаніі мае вялікі ўплыў на лацінаамерыканскія краіны.

Андрей Лазуткин:

Тут забавно, он говорит, что за два года нашей революции власть много где поменялась, а вот в Беларуси не поменялась. Была такая сказка про смерть Кощея: иголка в утке, утка в зайце, заяц еще где-то. Так вот смерть белорусского режима почему-то оказалась в Испании. Это такой новый мировой лидер, очень важная страна. И явно поездка в Испанию никак не связана с тем, что команде нужно отдохнуть в мае, там ведь хорошо, тепло. Ведь когда год назад посадили самолет с Протасевичем, вся свита летела из Греции. А Греция тоже очень важный мировой игрок, но еще там теплый климат и море хорошее. И Протасевич рассказывал, как он бесплатно слетал, пару дней шли приемы, а потом они купались, отдыхали и полетели обратно в Вильнюс. Работа не тяжелая. С точки зрения тактики тоже понятно, чем они занимаются. Когда где-то меняется правительство, их, как эстафетную палочку, передают по рукам. И неважно, что там за страна, – это расчет на белорусскую аудиторию. Смотрите, мы работаем, даже если ничего не происходит.

Это кадры из штаб-квартиры [ресурса, признанного в Беларуси экстремистским – прим. ред.] в Праге.

Но есть моральный вопрос. Когда вы набираете людей в формирования в Украине, где их, возможно, убьют, вы должны быть вместе с ними, показывать личный пример. А не ехать в Испанию, когда ваших сторонников кидают под российские танки. Конечно, все это вызывает конфликты в эмиграции.

Андрей Лазуткин:

А еще один конфликт между теми, кто уехал и кто остался. Те, кто выехал, обвиняют остальных, что они сотрудничают, не ведут борьбу, что из-за них режим не упал, что они не понимают, как на самом деле в Беларуси плохо. У эмигрантов есть обида, потому что здесь остались квартиры, родители, друзья, круг профессионального общения, а там ничего нет, и нужны годы, чтобы восстановить. И вроде бы в августе они были на одной баррикаде, но кто-то уехал и все потерял, а кто-то дальше живет в Минске, причем без особых потерь. Но человек так устроен, что не признает своих ошибок. И любые, самые глупые действия он будет оправдывать. И то, чем они занимаются спустя два года, – это такое самооправдание на всех уровнях, начиная от руководства, которое летает на отдых в Испанию, и заканчивая рядовой пехотой, которая сидит в Польше и боится ехать обратно.