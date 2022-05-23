В Серебрянке обновят дорожное покрытие. Обещают не только ямочный ремонт

Новости Беларуси. В 2022 году в Минске обновят дорожное покрытие более чем на 70 объектах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В планах постелить 652 тысячи квадратных метров нового полотна. Среди участков – улица Пономаренко в границах от Гурского до Тимошенко, развязка улицы Ванеева, Тростенецкой и проспект Рокоссовского с прилегающей проезжей частью. Кроме того, дорожники занимаются обновлением навесов на остановках. В 2022 году их сделали на 13 пунктах.

Денис Глинский, генеральный директор Горремавтодора Мингорисполкома:

Большое внимание уделим работам улично-дорожной сети. Это заливка трещин, около 500 тысяч квадратных метров устройства защитных слоев Slurry seal. Традиционно – это ямочный ремонт. Работы будут вестись в круглосуточном режиме без выходных.