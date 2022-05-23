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В Серебрянке обновят дорожное покрытие. Обещают не только ямочный ремонт

23 мая 2022 14:48
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Новости Беларуси. В 2022 году в Минске обновят дорожное покрытие более чем на 70 объектах,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Серебрянке обновят дорожное покрытие. Обещают не только ямочный ремонт-1

В планах постелить 652 тысячи квадратных метров нового полотна. Среди участков – улица Пономаренко в границах от Гурского до Тимошенко, развязка улицы Ванеева, Тростенецкой и проспект Рокоссовского с прилегающей проезжей частью. Кроме того, дорожники занимаются обновлением навесов на остановках. В 2022 году их сделали на 13 пунктах.

В Серебрянке обновят дорожное покрытие. Обещают не только ямочный ремонт-4

Денис Глинский, генеральный директор Горремавтодора Мингорисполкома:
Большое внимание уделим работам улично-дорожной сети. Это заливка трещин, около 500 тысяч квадратных метров устройства защитных слоев Slurry seal. Традиционно – это ямочный ремонт. Работы будут вестись в круглосуточном режиме без выходных.

В Серебрянке обновят дорожное покрытие. Обещают не только ямочный ремонт-7

С начала года в Минске также обновили 15 подземных переходов. Здесь отремонтировали потолки, сделали облицовку стен, окрасили защитные колпаки над входами.

# Автодороги Беларуси # общество # Денис Глинский # Фотофакт

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