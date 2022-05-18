«Очень дорого стало в Польше сейчас жить». Жители говорят о заоблачных ценах на продукты и росте коммуналки

Ощутимы траты поляков на электроэнергию. В стране тарифы на электричество в 2023-м могут вырасти минимум на 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом же этой стране спрогнозировали самую высокую инфляцию в ЕС: по данным Еврокомиссии, в 2023 году она составит 7,3 %.

Очень дорого стало в Польше сейчас жить. Тот же хлеб, сметана, сахар. Смотришь – там три с чем-то, там – пять с чем-то, там – четыре с чем-то. Целую корзинку несешь – 200 злотых нет. Когда вообще закончится эта эпопея? Экономят, чтобы дожить до зарплаты. Как изменилась жизнь поляков? Результаты опроса читайте здесь.

А ведь рассказ о «райской» жизни в Польше еще только начинается. Сегодня в стране проблема на проблеме: заоблачные цены на еду, рост коммуналки, экономия на самом необходимом. Только представьте, хлеб подорожал на 30 %. Как выживать в условиях кризиса? Гордые поляки пошли вынужденным путем: согласно недавнему соцопросу, урезать пришлось расходы на походы в ресторан, бензин – для 35 % поляков уже роскошь, от кредитов в банке отказались 18 % граждан.