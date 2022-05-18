Только 6% считают, что самое главное – помощь беженцам из Украины. Опрос: чего сейчас хотят поляки?

Новости Польши. Рассказ о «райской» жизни в Польше еще только начинается. Сегодня в стране проблема на проблеме: заоблачные цены на еду, рост коммуналки, экономия на самом необходимом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только представьте, хлеб подорожал на 30 %! Как выживать в условиях кризиса? Гордые поляки пошли вынужденным путем: согласно недавнему соцопросу, урезать пришлось расходы на походы в ресторан, бензин – для 35 % поляков уже роскошь, от кредитов в банке отказались 18 % граждан. «Очень дорого стало в Польше сейчас жить». Что говорят жители о заоблачных ценах на продукты и росте коммуналки, читайте здесь.

Ощутимы траты поляков и на электроэнергию. В стране тарифы на электричество в 2023-м могут вырасти минимум на 50 %. В целом же этой стране спрогнозировали самую высокую инфляцию в ЕС: по данным Еврокомиссии, в 2023 году она составит 7,3 %. Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Понятно, что польские власти могут и дальше во всем винить якобы Россию-агрессора. Но долго водить за нос своих же граждан не получится. Поляки хотят, чтобы их правительство занималось проблемами внутри Польши, а не чужими. На борьбу с инфляцией в еще одном опросе указали 50,7 % респондентов. Только 6 % считают, что самое главное – это помощь беженцам из Украины.

Как видим, особо радоваться Евросоюзу и, в частности, самой голосистой из него Польше нечем. Но даже в таких условиях идти навстречу Европа не намерена, заявляя об ужесточении санкций против Беларуси и России. Потому держать удар союзникам надо вместе. И границы здесь гораздо шире. Об усилении единства в ОДКБ в начале недели говорили в Москве на саммите Организации. Александр Лукашенко: посмотрите, как монолитно действует Евросоюз, вот тут с них нам нужно брать пример. Подробнее здесь. Что до европейского уклада, то он точно не образцовый. Например, прибывающие в Польшу до недавнего времени спали и видели, как они будут зарабатывать баснословные деньги и тем самым жить на широкую европейскую ногу. Ехали в Польшу за баснословной зарплатой, а работают за копейки. Как сейчас здесь относятся к приезжим, читайте здесь.