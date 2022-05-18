Ехали в Польшу за баснословной зарплатой, а работают за копейки. Как сейчас здесь относятся к приезжим?

Рассказ о «райской» жизни в Польше еще только начинается. Сегодня в стране проблема на проблеме: заоблачные цены на еду, рост коммуналки, экономия на самом необходимом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что до европейского уклада, то он точно не образцовый. Например, прибывающие в Польшу до недавнего времени спали и видели, как они будут зарабатывать баснословные деньги и тем самым жить на широкую европейскую ногу.

Но что имеем в результате? Зарплаты у гастарбайтеров маленькие, престижную работу приезжим особо не предлагают, медобслуживание на низком уровне, а квартиру снять довольно дорого. За однушку в Варшаве просят больше 1 000 рублей в переводе на белорусские.