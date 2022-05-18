Прямой эфир

Ехали в Польшу за баснословной зарплатой, а работают за копейки. Как сейчас здесь относятся к приезжим?

18 мая 2022 19:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рассказ о «райской» жизни в Польше еще только начинается. Сегодня в стране проблема на проблеме: заоблачные цены на еду, рост коммуналки, экономия на самом необходимом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ехали в Польшу за баснословной зарплатой, а работают за копейки. Как сейчас здесь относятся к приезжим?-1

Что до европейского уклада, то он точно не образцовый. Например, прибывающие в Польшу до недавнего времени спали и видели, как они будут зарабатывать баснословные деньги и тем самым жить на широкую европейскую ногу.

Ехали в Польшу за баснословной зарплатой, а работают за копейки. Как сейчас здесь относятся к приезжим?-4

Но что имеем в результате? Зарплаты у гастарбайтеров маленькие, престижную работу приезжим особо не предлагают, медобслуживание на низком уровне, а квартиру снять довольно дорого. За однушку в Варшаве просят больше 1 000 рублей в переводе на белорусские.  

Ехали в Польшу за баснословной зарплатой, а работают за копейки. Как сейчас здесь относятся к приезжим?-7

«Очень дорого стало в Польше сейчас жить». Что говорят жители о заоблачных ценах на продукты и росте коммуналки, читайте здесь.  

# Экономический кризис # Виктория Ходосок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вся надежда на правительство. В Латвии украинских детей могут лишить временного жилья
18 мая 2022 19:02

Вся надежда на правительство. В Латвии украинских детей могут лишить временного жилья

«Очень дорого стало в Польше сейчас жить». Жители говорят о заоблачных ценах на продукты и росте коммуналки
18 мая 2022 17:49

«Очень дорого стало в Польше сейчас жить». Жители говорят о заоблачных ценах на продукты и росте коммуналки

Оккупация для них теперь период освобождения от немцев. Как Европа борется с историей?
18 мая 2022 15:17

Оккупация для них теперь период освобождения от немцев. Как Европа борется с историей?