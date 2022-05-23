За первое полугодие погибли уже 11 минчан. Напоминаем правила безопасности на воде

Новости Беларуси. С начала 2022 года 11 минчан погибли на водоемах Беларуси, из них 5 – в Минске. В связи с этим службы ОСВОД усилили контроль на воде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. С начала 2022 года 11 минчан погибли на водоемах Беларуси, из них 5 – в Минске. В связи с этим службы ОСВОД усилили контроль на воде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Купальный сезон уже стартовал и продолжится до 30 сентября. Работа подразделений по спасению и предупреждению гибели людей на водах будет проводиться в двух направлениях – в местах, разрешенных и запрещенных для купания. Дежурство на 8 спасательных станциях организуют на пляжах столицы. С 1 мая работа проводится в усиленном режиме.
Дмитрий Стаселько, председатель Минской городской организации ОСВОД:
Как показывает практика, гибель наших граждан происходит не в местах массового отдыха, а в местах, где купание запрещено. Как правило, гибнут в состоянии алкогольного опьянения. Надо рассчитывать свои силы, если есть какие-то сомнения по состоянию здоровья – в воду не заходить. Детей ни в коем случае не оставлять без присмотра.