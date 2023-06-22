Лукашенко: губернаторы бросились пыль в глаза пустить – ремонтируют ФАПы и районные больницы

К слову, о медиках и работе мониторинговой группы, которая была создана по поручению Президента и продолжает свою работу. Она возымела эффект и популярность среди населения, да до такой степени, что, кажется, отдельные перепутали ее с профильным ведомством.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу к людям обратиться и попросить, чтобы они не загружали комиссию и членов комиссии, а их 12 или 13 человек, вопросами, которые должны решать другие органы власти: местные органы власти, правительство, министерство. Они, конечно, на это реагируют, но они заменить всех не могут. Недавно было обращение жителей Жлобинского района, да? Ну, поехали туда, посмотрели, разобрались, собрали специалистов, научили, посоветовали. Это не просто, как у Герасимова, пришли, жуков наловили – это так, образно говорю – а научить надо людей. Ну, а Министерство здравоохранения где? Второе: все губернаторы бросились пыль в глаза пустить. Отремонтировали ФАПы, районные больницы, деньги выделили, начался бурный ремонт. Это надо сделать, я не против этого, но надо понимать, что ФАПы и участковые больницы должны функционировать, чтобы люди были довольны.

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