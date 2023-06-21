«Донбасс – это мой второй дом». Почему девушка решила переехать на место боевых действий?

Марьяна Наумова, военкор, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале:

Для меня это близкая история. Я на Донбассе с 2014 года. Я была 15-летней девчонкой, которая просто училась в школе. Из своего любопытства, когда смотрела репортажи по телевизору, просто не могла пронять, как в наше время буквально в 70 километрах от нашей границы может идти война. Мне о ней рассказывал прадед, который участвовал в Великой Отечественной войне, дед. Я читала об этом в книгах, смотрела фильмы, но никогда не думала, что увижу эту войну вживую. Я как известная спортсменка хотела поддержать детей, приехать на Донбасс, потому что я знала, что школы работают, они тогда открылись не в сентябре, а в октябре. И дети были, они учились. На тот момент молодежью никто не занимался, потому что все силы были направлены на фронт и дети остались забытыми. И мне захотелось навестить детей Донбасса, привезти им частичку мира, добра. Я своими силами, силами своих подписчиков собрала гуманитарную помощь, спортивное оборудование, подарки.

Просто с отцом на нашем джипчике приехали на Донбасс и застряли здесь на девять лет. Можно сказать, что я вообще здесь выросла, потому что приехала 15-летней девчонкой, а сейчас мне 24 года, и все мои жизненные ценности, мировоззрение остановились именно здесь. И именно здесь я научилась быть настоящим человеком, любить свою страну, свою землю, семью, друзей. Я нашла здесь прекрасных людей. К сожалению, я многих из них потеряла. Поэтому Донбасс – это мой второй дом. Я являюсь гражданкой ДНР, принимала участие в референдуме. Конечно, те эмоции сложно передать словами, когда ты являешься частью истории. Я продолжаю работать на Донбассе, снимаю прекрасные сюжеты для нашей программы, рассказываю о героических людях. И своего рода мы ведем хронологию военных действий.

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