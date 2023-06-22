Президент: заранее готовить меня к тому, что вы провалите сельскохозяйственный год, не надо!

Новости Беларуси. Беларусь должна создавать конкурентные условия для привлечения капиталов. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 15 лет представители 20 стран инвестировали свыше 8 миллиардов долларов в производства в нашей стране. Но в последние годы объемы снижаются. Исправить ситуацию должен помочь законопроект о содействии и стимулировании реализации инвестпроектов. Документ внесен на рассмотрение главы государства. Помимо плановых тем, 22 июня подвели и промежуточные итоги в экономике. Отдельное внимание вопросам социального блока, строительства жилья и качества дорог.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несколько недель на большей территории страны сухая погода. Дождей мало. Уровень влаги в почве близок к критическому. Но вот этот текст мне написал человек, который не имеет отношения к сельскому хозяйству, не понимает, что происходит. Мы не можем сказать, что на половине республики западной и югу не проходили дожди. Их было достаточно. Просто здесь, у Турчина, который нагрешил перед Господом Богом, и вокруг меня (не знаю, в чем я нагрешил), где я живу, на более высоких почвах, конечно, подсушило. Начинать рыдать по поводу того, что у нас чего-то не получится, и заранее готовить меня к тому, что вы провалите сельскохозяйственный год, не надо. Я понимаю, что происходит. Да, подсушило в определенных районах. Прежде всего немного пострадали зерновые и травы. Ну так мы договорились месяц назад. Правительству было поручено. Надо убрать сенажную траншею, где мы не получим урожай, перепахать и посеять поукосно, пожнивно крестоцветные, редьку масличную, еще что-то, чтобы получить травянистые корма. Если мы недополучим какое-то количество, 200-300 тысяч тонн зерна, сегодня избыток у наших соседей. Мы всегда купим это зерно. Притом зерно сегодня предлагают по очень низким ценам, порой даже ниже нашей себестоимости. Есть смысл закупать. Я даже правительству предлагал. Надо закупить и положить в свободные хранилища. У нас их хватает с советских времен. Мы все сохранили. Пусть дешевое зерно у нас будет. Но травянистые корма – сегодня надо думать, как заготовить. И мы можем это сделать.

Одно плавно перетекает в другое. Обеспеченность, вернее, ее отсутствие, жильем – одна из важных проблем. Ее в свое время стали решать путем предоставления арендных квадратных метров, теперь вот речь идет о том, чтобы была возможность их выкупать. Притом с такой инициативой вышли медики. Аккурат после того самого совещания. Александр Лукашенко напоминает о справедливости. И о дедлайнах. Подробности.

Читайте также:

«Им деток нечем кормить!» Лукашенко пообещал помочь Зимбабве с молоком

Головченко: у нас более 50% отечественных фармпрепаратов, задача стоит выйти на 70%

«Чтобы не было потом обид!» Лукашенко пригрозил премьеру отставкой