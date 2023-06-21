Военкор Первого канала: диванные критики хайпятся на теме СВО, я абсолютно это не поддерживаю

Марьяна Наумова, военкор, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы Ж ивы» на Первом канале: Сейчас обстановка в Донецке более-менее спокойная, особенно в центре. Конечно, на окраинах города (Кировский, Киевский, Петровский районы) регулярные прилеты, обстрелы. Про Горловку и Ясиноватую я вообще молчу. Каждый день эти города, поселки мелькают в сводках. Буквально вчера мы были в поселке Мичурино в Горловке. Сегодня я тоже читаю новости о том, что там обстрелы.

Марьяна Наумова:

По поводу контрнаступа, это, наверное, стоит обсуждать с военкорами, которые находятся непосредственно на передовой. В том числе люди, которым я доверяю. Это Дима Стешин, Сема Пегов, Поддубный, Сладков. Когда начинается обсуждение с военкорами – диванными критиками, которые единственное, что могут постить, – это информацию непроверенных источников в своих Telegram-каналах, просто делая это ради фейков. Что могу сказать по ситуации на фронте? Ребята работают, несмотря ни на что. И понятно, что были сделаны выводы, сейчас отражают это контрнаступление. Конечно, потери большие с украинской стороны, но я хочу сказать, что у нас потерь не меньше.

Я очень много работаю с военными, недавно работала с военными медиками, узнавала информацию, которую не могу озвучить. Наших потерь там абсолютно не меньше, поэтому я не люблю это кощунство над смертью, особенно когда всякие военкоры хайпятся на этой теме и постоянно используют такие термины, как «косить укроп» и так далее. Я абсолютно это не поддерживаю. Но наши ребята работают, а я с ними общаюсь и узнаю всю информацию. Работают, отражают. На Запорожье сложное направление, но ничего, все наладится.

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