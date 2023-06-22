«Для людей, которые не доверяют друг другу?» Вот в чём плюсы брачного договора
Свадебное платье, букеты, лимузины и марш Мендельсона. Кажется, что семейная жизнь будет долгой и счастливой. Однако не у всех браков хороший конец. Ссоры, склоки и скандалы – порой развод превращает жизнь в настоящий ад. Юристы утверждают: сохранить нервы поможет брачный контракт. О том, как после расставания достойно разделить имущество, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У вас есть брачный договор?
Елена Курленя, нотариус Минского городского нотариального округа:
Нет.
Алеся Лакина:
Почему? Расскажите почему. Вы против?
Елена Курленя:
Сапожник без сапог, получается.
Алеся Лакина:
Почему? Вы доверяете друг другу, получается?
Елена Курленя:
Да.
Алеся Лакина:
То есть вы все-таки сторонник того мнения, что брачный договор – это для людей, которые не доверяют друг другу?
Елена Курленя:
Я не согласна с вами. Смотрите, что плюсы в заключении брачного договора, например, на случай расторжения брака, что вам так не нравится – когда люди заключили брак, и у них все хорошо. Они слышат друг друга, уступают друг другу, идут на компромиссы и поэтому могут договориться. Когда люди приходят перед разводом, например – у нас же тоже заключаются брачные договоры. Когда люди разводятся и хотят поделить имущество не в суде, оплачивая большую госпошлину, а заключив брачный договор. Тогда, когда уже на стадии развода, супруги не слышат друг друга. Они не уступают, считает каждый, что он прав.
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