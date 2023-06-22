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«Для людей, которые не доверяют друг другу?» Вот в чём плюсы брачного договора

22 июня 2023 18:45
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Свадебное платье, букеты, лимузины и марш Мендельсона. Кажется, что семейная жизнь будет долгой и счастливой. Однако не у всех браков хороший конец. Ссоры, склоки и скандалы – порой развод превращает жизнь в настоящий ад. Юристы утверждают: сохранить нервы поможет брачный контракт. О том, как после расставания достойно разделить имущество, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У вас есть брачный договор?

«Для людей, которые не доверяют друг другу?» Вот в чём плюсы брачного договора-1

Елена Курленя, нотариус Минского городского нотариального округа:
Нет.

Алеся Лакина:
Почему? Расскажите почему. Вы против?

Елена Курленя:
Сапожник без сапог, получается.

Алеся Лакина:
Почему? Вы доверяете друг другу, получается?

«Для людей, которые не доверяют друг другу?» Вот в чём плюсы брачного договора-4

Елена Курленя:
Да.

Алеся Лакина:
То есть вы все-таки сторонник того мнения, что брачный договор – это для людей, которые не доверяют друг другу?

Елена Курленя:
Я не согласна с вами. Смотрите, что плюсы в заключении брачного договора, например, на случай расторжения брака, что вам так не нравится – когда люди заключили брак, и у них все хорошо. Они слышат друг друга, уступают друг другу, идут на компромиссы и поэтому могут договориться. Когда люди приходят перед разводом, например – у нас же тоже заключаются брачные договоры. Когда люди разводятся и хотят поделить имущество не в суде, оплачивая большую госпошлину, а заключив брачный договор. Тогда, когда уже на стадии развода, супруги не слышат друг друга. Они не уступают, считает каждый, что он прав.

«Совместно нажитый долг». Кто должен оплачивать кредиты после развода – подробнее здесь.

# Развод # общество # Алеся Лакина # Елена Курленя # Фотофакт

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