Лазуткин: когда происходит воссоединение восточной и западной Беларуси, нам не должно быть стыдно перед собой

Григорий Азаренок, СТВ:

Цитируя советскую классику, Николая Островского: «Жить нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Конечно же, каждый советский школьник читал это. И я бы сейчас вернул в школьную программу с некоторыми пояснениями, потому что там священники не в очень хорошем виде показаны. Но тем не менее само произведение мощное – про человека, который преодолевает все, прорывается и так далее. И возвращаемся к этому посылу Президента. На самом деле, это же огромная жизненная философия – оставить страну внукам, и чтобы они потом сказали: «Дед, красава».

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы знаете, Президент начал с западной Беларуси, и нас убеждают, что это далекие события, надо аккуратно оценивать: там были разные стороны, может быть нельзя поляков обижать. Смотрите, Крым, допустим, вернулся в Россию, и это оценивается положительно крымчанами. А когда у нас происходит воссоединение восточной и западной Беларуси – о, тут надо уважить интересы Польши – их не провоцировать и не обижать. То есть нам стыдно не должно быть не перед самими собой, но еще важнее – у нас же у многих корни с западной Беларуси тоже. Там были не просто поляки, там было в основном наше население: коммунисты польские, польский комсомол, там были люди, которые вели борьбу против польского режима. И что бы они сказали нам, что здесь происходило 10-15 лет назад, когда тут было такое братание с Польшей? Конечно же, их память тоже нельзя никак оскорблять.

Читайте также:

Бывший пленный о зверствах «азовцев»: один провод к гениталиям подключили, вторым в пятку тыкали током

Лебедева: уже в 50-м году Львовщина должна была стать центром борьбы против СССР

«Ты просто предаешь свой народ». Как провокации Запада разрушают семьи?