«Нас объединяют знания и память». Акция «Беларусь адзіная» собрала участников патриотического марафона в Лиде

Новости Беларуси. Общественно-политическая акция «Беларусь адзіная» собрала сегодня, 12 сентября, в Лиде настоящих патриотов. Здесь в преддверии Дня народного единства состоялось одно из центральных событий – областной этап информационно-просветительского форума. Участие в нем приняли более полутысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведущие политологи, медийные личности, эксперты из различных отраслей обсудили с активистами Гродненской области достижения Беларуси за годы независимости и то, к чему стоит стремиться. На открытом разговоре прозвучало немало инициатив и предложений. В одном мнения сошлись – сила белорусов в их единстве, а еще больше сблизить поколения может только знание своих корней – истинной истории родного края.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Нас объединяют знания и память нашей истории. И вот это, мне кажется, самое важное, что нужно передавать из поколения в поколение и нести из поколения в поколение. И собственно акция «Беларусь адзіная» и призвана напомнить о каких-то вещах, о которых мы скорее всего в силу того, что время бежит, забываем или, может быть, какие-то вещи не замечаем.

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:

Здесь сегодня у нас гости из различных регионов нашей области. Приятно, что приехали уважаемые спикеры, которые рассказывают, как другие регионы нашей республики развиваются, поделятся своим опытом. И нам это важно, потому что вариться в собственном соку – это одно, а когда мы видим, как развиваются другие, то, конечно, где-то и себя неким образом меняешь.

Екатерина Ясюченя, второй секретарь Лидского районного комитета БРСМ:

Очень ощутим эффект от таких площадок, потому что молодежь что-нибудь интересное для себя подчеркивает, что-то узнает новое и потом делится дальше с другими. И так дальше получается от одного к другому переходят знания.