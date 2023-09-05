«Ты просто предаешь свой народ». Как провокации Запада разрушают семьи?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим фильмы и кинопроизводство, международную политику и действия Польши. В гостях актриса, режиссер, поэт, волонтер Анна Артамонова и польский активист Марчин Миколаек.

Григорий Азаренок, СТВ:

И даже человек, который внутренне предал страну, предал свой народ, своих воинов, найдет себе кучу оправданий, за продажную власть не хочу, но на самом деле это все оправдания. На самом деле ты просто предаешь свой народ, ты просто видишь себя выше его. Ты считаешь, что до этого тысячу лет жили, защищали родину какие-то дураки, а вот тут прошла тысяча лет, родился ты такой весь из себя, они тысячу лет строили, пахали, защищали, ходили в походы, умирали, погибали, ты пришел на этот свет, ты должен продолжить эту линию, чтобы еще тысячу лет кто-то рождался дальше, была эта страна, эта идея, но ты решил, что нет. А я вот теперь поживу для себя, это же глубинное предательство.